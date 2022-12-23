6年前，韓國人民向世界炫耀的憲政史上首任女總統朴槿惠，被民主黨和前總統文在寅發動的「燭光示威」提前1年下台，坐牢5年後，經文在寅卸任前特赦，目前在大邱市附近一處鄉下過著淒涼獨居生活。

甫落幕的台灣地方選舉，蔡英文領導的民進黨輸得難堪，立即辭去黨主席後，由現任高雄市長陳其邁代理主席，「暫時兼任」台北和高雄雙職兩地奔跑。日前，陳其邁主持民進黨中常委會議，從他的談話中看不出為民進黨提出什麼建設性的檢討與反省，更不用談2024年總統和立委選舉的「覽圖」。這充分顯示民進黨的危機四伏。

首先，台韓雖都施行民主制度，但很不一樣。在韓國總統為主持國政「中立」，不得兼任執政黨主席，總統定期或不定期至國會「施政報告」是尊重國會，讓行政與立法互動順暢。在台灣只有行政院長，在國會殿堂與立委間鬥嘴和互罵，根本談不上什麼彼此尊重。

在韓國傳統以來，國務總理和各部會首長在國會不敢對議員大小聲，一方面是因國會議員是人民選出來的民意代表。另一方面是政府各部門預算審核在議員手上，萬一說話得罪議員，該部門的預算就會遭到刪減，恐怕划不來。在台灣「上樑不正下樑歪」，部長對立委的質詢，越來越像「蘇貞昌式」答覆，霸道又可惡。

因此，政黨輪替在民主國家很正常。當閣員有錯，人民要求換人，總統就要聽從人民的聲音。韓國國會朝野正在進行調查梨泰院意外死亡158人事件，民主黨強烈要求行政安全部（內政部)長李祥敏負責下台，因而，尹錫悅預定舊曆年前後內閣部分改組，以便穩定政局。

若依照文在寅的「政治恩人」盧武鉉前總統的說法，文在寅不應該做總統，只能幹幕僚。偏偏命運捉弄人，當上總統或許揮拳5年自如自在，但現在韓國人民要求針對趕走朴槿惠的責任付出代價。

可憐的是，文在寅的太太與女兒目前也正由檢察官調查。包括穿的、住的等，一時的富貴榮華換來如今遺臭萬年的結果。韓國人民在問，總統何時不再進牢房？上台時喊清廉，下台時回不了家，悲劇一再重演。

台灣人民太善良了。對於前、現任衛福部長的傲慢態度，尤其採購疫苗弊案，至今讓人民霧裡看花，甚至檢察官幾乎一動也不動。翻開近日出版的韓國法務部長韓東勳的語錄一書，其中一句話「政治是保護人民的道具，而不是保護因案正在受調查的政治人物」，讓韓國人民油然「肅然起敬」。

不滿50歲的韓東勳，目前是「政治紅人」。反對民主黨的第一號「敵人」，也是執政國民之力黨下屆黨主席候選人之一。出現這種現象，不外乎是，歷任政府對於善與惡不分，像文在寅包庇自己人，成為今天的罪魁禍首，5年的罪算起來不少，文在寅不得不自己吞下吃。

今天的文在寅，即將成為昨日的朴槿惠。今天的蔡英文將步入朴槿惠的後塵。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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