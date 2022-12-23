為了達成再生能源供電占比於2025年達到20%的規畫目標，政府傾全力支持各式再生能源的開發，其中又以隸屬兩大主力的太陽光電與離岸風電為最。然而，除了裝置進度明顯不如預期，光、風兩電近日更分別爆出官員收受賄賂與圖利特定廠商的弊端。

首先是台南市政府經發局長陳凱凌坦承收受光電業者賄賂，遭法院羈押，同時逼得台南市長黃偉哲公開承諾任內不會審議台61線以西的光電開發案。

緊接著，又有預計承做離岸風電直升機業務的海利航空公司籌設案，這家合資公司的內資僅5萬元，外資卻高達5000萬，遭抨擊根本就是「假本土、真外資」，不符離岸風電開發必須本土化優先的原則。此外，更有立委質疑，經濟部為此案逕與交通部「溝通、協調」後，民航局因此快速核發籌設許可。

經濟部擔負能源轉型的重責大任，眼見2025大限將至，再生能源電力卻一直龜步成長，壓力不斷墊高之下，如果為了趕進度而便宜行事，不同程度的弊端便無法根絕。

根據能源局公布的最新資料，截至今年10月，光電裝置容量為916萬瓩，為今年目標值1125萬瓩的81%；風電裝置容量為140萬瓩，達成率更僅達目標值360萬瓩的39%。經濟部面對3年後光、風目標值的2000萬瓩與680萬瓩，怎能不急？因此，除了先前開出高價躉購費率，招徠開發商；任何可能影響工程進度的障礙也要協助盡速排除。

光電部分，有了每度電5元的誘人躉購費率，開發利益的爭奪鐵定不會少。尤其是日照強度較優質的南台灣，在土地面積有限的情況下，有意競逐的業主無不想方設法走「捷徑」，主事官員如果把持不住，身陷囹圄也只是遲早的事。

至於離岸風電的部分，第三階段開發已喊出零元躉購費率，經濟部自然樂觀其成。在這個階段中，開發商相中的利益已不是來自台電的低價購電，而是日後來自企業的綠電需求，屆時簽訂的購售電合約絕對可以讓開發商更滿意。

坦白說，如果沒有利益輸送，官商皆大歡喜其實並非壞事。此次「海利案」令人詫異的地方是，本案並不直接涉及風機建置的許可申請，但不知是否直升機業務無法順利執行，便可能影響工程進度，而經濟部礙於完工期程的壓力，必須直接出面協助廠商排除障礙。果真如此，經濟部該做的事應是檢討風電達標期限，而不是幫不符資格的廠商「喬」事。

蔡總統2016年就任時，為再生能源擘畫了美麗願景，聲稱未來絕對足以取代核電。過了6年多，眼見願景快要破滅，主事的經濟部除了急催開發商趕進度，喬事更是不遺餘力，於是新建物與翻修建物必須裝設光電板，離岸風電本土化程度可以打折扣。只不過，當光、風兩電掉漆不斷，確定無法「風光」達標，核電除役後的缺電問題又無解方時，蔡政府還能視而不見、任令全體國人「剉咧等」嗎？（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）