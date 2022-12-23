準民進黨主席、副總統賴清德21日在第一場「向黨員報告」中提出，這次九合一選舉民進黨之所以會大敗有包括「論文抄襲」、「民進黨人有黑金背景」，以及「沒有聽見基層的聲音」這3大原因後，民進黨副秘書長林飛帆22日要求涉及弊案的前民進黨中執委郭再欽退出民進黨。郭於23日宣布退黨。

針對這陣子以來，台南市連續發生學甲爐渣案、光電弊案、88槍擊案、正副議長選舉紛爭，以及市府經發局長陳凱凌因涉弊案遭羈押等事件，林飛帆一方面呼籲台南市長黃偉哲應該要整頓市政，另一方面又指台南存在「長期結構性問題」，意在言外的是，台南的種種沉痾也非始自於黃偉哲任內。黃偉哲回應林飛帆時就明說，雖然爐渣案不是他任內發生的，但「我們一肩扛起」。暗指是在幫前台南市長賴清德扛責。

台南新舊案齊爆，民進黨各個陣營藉敗選檢討不斷放話，亂箭四射，究竟意圖為何，引人關注。尤其林飛帆兼具「小英男孩」和台南子弟兩種身分，他的發言就更值得推敲。

在同額競選下，賴清德擔任民進黨下任黨主席已無懸念，在英系潛在人選落馬或民調實在不高的情況下，賴清德代表民進黨問鼎2024應該也不會讓人意外。如此一來，民進黨內部很快就會出現權力挪移的現象。

敗選後的人氣崩跌，讓蔡英文不想見到的跛腳提前到來，而權力的鐘擺似乎正不可避免地轉向賴清德。事實上，九合一選後，民進黨內的西瓜效應已經出現，如英系羅致政、陳明文都已搶先表態支持賴清德，蔡易餘接著公然將備受蔡英文寵愛的前新竹市長林智堅列為3大戰犯之一，而賴清德的3大敗選原因更全部直指蔡英文。

有人認為，對於2024大選，蔡英文必會力挺賴清德，因為她別無選擇，否則難道蔡英文要眼睜睜看到侯友宜上任嗎？一旦國民黨拿到政權，小英的日子只會更慘吧？這話有一定的道理，但也並不完全。莫說侯友宜最後不一定能夠代表國民黨出征大位，就算侯2024真的一路綠燈，依他八面玲瓏的個性，屆時侯友宜當真會為難蔡英文嗎？恐怕有待觀察。

2019年賴清德宣布投入2020年總統大選的民進黨黨內初選，並拋出所謂「贏的策略」的民調新方案，被認為是將了蔡英文一軍，外界稱蔡英文遭到賴清德「本能寺之變」的襲擊。但事實上，比較兩人的性格，目前賴清德還是身居蔡英文之下的副總統，黨主席也還沒有到手，就敢於公開與蔡英文對陣，未免操之過急。賴清德不耐蟄伏，就像日本三國的織田信長，而老辣的蔡英文則像「杜鵑不啼，則待之啼」的德川家康。

因此，即使希望賴清德上位，蔡英文也不會這麼早就放手，而會增加賴清德奪權過程中的阻力和困難，好讓他認清現在當家的是誰，不致於過分造次。

就算黨內開始出現權力風向的轉移，權謀高超、忍功一流的蔡英文也不會這麼快就範；可以預期，她會陸續舖陳各種政治運作，給賴腳下使點絆子。因此，通過「林九萬」這樣層級的人出來遙指台南前朝，收收下馬威之效，也就不難理解了。（作者為資深媒體人）