美國國務院日前啟動了「中國協調辦公室」，以70人的規模，由亞太副助卿華自強帶領，將更有效地處理中國相關事務。華自強同時兼管亞太局下的台灣協調處，兩塊招牌、一批人馬，未來台海有事，美國內部將不會唱雙簧。同時，近日美國國會通過《2023綜合撥款法案》，授權國務院提供台灣需償還的「軍事融資」，建立「台灣學人計畫」，但沒有納入《2023國防授權法》同意的「無償軍援」。

「台灣學人計畫」將提供包含聯邦政府官員等符合資格的美國公民來台學習中文、人文歷史、政治環境、美國與印太區域關係等科目，並到我國立法院、政府部門工作，最長2年。

剎那間覺得「美援」又回到了台灣！走過了一個甲子，台灣重回必須接受美援資助的年代？台灣的主體性這下子存在哪裡？傾中有罪、融美得慶？台灣這海島的未來命運究竟將如何？

前考試院院長、美國印第安那玻里斯大學榮譽法學博士關中前陣子出版了《美國霸權的衰退和墮落：冷戰後美國外交政策的檢討》一書指出，美國的神話幾已變成了謊話，美國民主變成笑話。美國的資本主義其實是戰爭的資本主義、掠奪式的資本主義和贏者通吃的資本主義。美國一向自認自己偉大，自認是「希望之地」、「天佑之國」，但「美國第一」不僅是現在或未來，而且勢必是永遠的主張。冷戰之後美國成為世界上唯一的霸權，不允許其他國家挑戰。但是美國的全球霸權地位會永遠維持下去嗎？

書中提到，美國是世界上最幸運的國家，也是最霸道的國家。美國有著強烈的優越感和使命感，只相信資本主義，排斥非資本主義的國家；美國以「利他主義」來包裝美國的自私自利，以「自由、民主和人權」、「解救被壓迫的人民」為口號，到海外各地打仗，但其實都是為了自己的利益。但這表面正義、實際自私的想法，已使美國的外交政策進退失據，失去了美國人民的信心和全世界的支持。

美國公然名正言順地派員來台灣「學習」，會不會介入我們政府的運作，遂行美國的意志？美國軍援台灣，將台灣更深度地綁進美國抗中的防衛系統中，台灣是不是在幫美國打代理人戰爭？有一種說法是台灣役期的延長是應美方的要求，於是政府咬牙也要推？雖然美國在台協會處長孫曉雅曾說，美國沒有徵兵制，不會對別國的兵役制度提建議。但美國強化了台灣戰力，台灣增加了天大的國防預算購買美國武器，得利的究竟是美國還是台灣？是讓台灣長治久安還是兵凶戰危？

台積電已赴美設廠，並提高了原定的製程。當台灣凡事一路配合美國到底，我們可不可以重新呼喚「台灣第一」，建立台灣的「希望之地」？「天佑台灣」，我們要的也不過只是個卑微的「自由民主」與「自己做主」！（作者為台北市出版公會理事長）