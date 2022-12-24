每年冬天的耶誕節，人們總會收到遠方老友寄來的耶誕卡，讓平淡的生活增添溫暖，也讓城市多了些歡樂，不論是否信仰基督教，多數城市、多數人在這個日子都特別快樂。

耶誕節是紀念耶穌降生，人們之所以紀念他、推崇他，是因為他把人性的美德活出來了，並且為紛亂的人世指出一條生命的道路，也就是帶給人們平安，新約聖經記載：「因我們神憐憫的心腸，叫清晨的日光從高天臨到我們，…把我們的腳引到平安的路上。」他降生的那一夜就是平安夜。

新舊約聖經有300多次提及平安，我們平日裡不覺得平安重要，但此刻陷於戰火的烏克蘭，為疫情所苦的中國大陸，必然明白平安是無價之寶。而聖經之所以強調平安，正是因為那個年代的以色列人沒有平安，舊約聖經寫的是以色列人的歷史，像摩西、大衛、所羅門這些歷史人物的故事，多半已被拍成電影，有可歌可泣者，也有發人深省者，值得我們在此刻回憶一下。

以色列在西元前十世紀所羅門執政時，達到高峰，恰如王維筆下的初唐，那是「萬國衣冠拜冕旒」的盛世，非僅鄰國為之折服，連遙遠的示巴女王也來訪。更令人驚嘆的是，以色列富裕到連盾牌都是用金子打造，舊約聖經說：「所羅門年間，銀子算不了什麼。」但也就是如此，所羅門耗費財力，對外舉債，大興土木20年，今天建聖殿，明天蓋王宮，後天又為法老的女兒建別館，此外還在各地蓋積貨城，年年如此，稅負沉重，苦不堪言，繁榮的背後，人民何來平安？

以色列的首都在耶路撒冷，耶路撒冷希伯來文的意思就是平安的居所，然而所羅門執政40年雖創造繁榮，也埋下民怨，他的兒子繼位後，那些金盾牌全被埃及人掠奪一空，而不久更分裂成兩國，北邊為以色列國，南邊為猶大國，兩國雖是一家人，但由於政治上的對立，彼此不睦，多次交戰。西元前八世紀以色列王比加，聯合亞蘭王攻打猶大國，猶大國見情勢不妙，也找來亞述撐腰，兩方惡戰，民眾全成了犧牲者，而引外國勢力介入的結果，以色列亡於亞述，猶大國最後也被巴比倫所滅，西元前六世紀耶路撒冷的聖殿、王宮、房屋全遭焚毀，耶路撒冷象徵的平安居所，灰飛煙滅。

在耶穌降生的那個年代，以色列百姓之渴望平安，於此可知，也因此這個平安的福音不久即傳遍猶大、以色列全地，如今更傳遍世界各地，以色列人這段歷史，雖是他們的事，但以之對照今天的台灣，或許我們也可以有兩點啟示：

第一、舉債小心，特別預算要節制：以色列的分裂，最早的原因在於政府花費太凶，建設固然好，但建設也要衡酌財力、民力，所羅門的智慧仍足以因應債台高築的局面，但其繼任者無知，終致國家分裂。這些年政府動不動就循特別預算舉債，前瞻基礎建設、防疫紓困振興、國防軍購無一不靠舉債，如今依國際貨幣基金（IMF）所定義的各級政府債務已達7.5兆元，若干特別預算都已編到2026年了，這意味著未來各年債務還要繼續升高，必須謹慎為之，古典經濟學家說：「國家不消滅公債，公債必消滅國家」，並非危言聳聽。

第二、兩岸關係，宜努力追求和諧：西元前930年到西元前722年這段期間，以色列一分為二，彼此不睦，還拉攏其他國家相互對抗，最後兩敗俱傷，先後亡國，猶大的國祚雖久一些，但在西元前586年也為巴比倫所滅。以色列、猶大同屬以色列人，如今兩岸也同屬一家人，只是因為歷史的變故而立於海峽兩岸七十餘年，各自發展，且在世界舞台上也都闖出一片天，兩岸並非仇人，即或在政治立場上不同，也應該平心靜氣的坐下來協商，而不是像今天一樣彼此對立，千萬要記取以色列、猶大聯合亞蘭、亞述的故事，過度對立而引發軍事衝突，豈非又將重蹈以色列、猶大的歷史覆轍，誠屬可哀。

聖經讓我們看到歷史的憂傷，因此平安更顯可貴。國防部長邱國正於10月在立法院答詢時坦言，當前兩岸情勢是他從軍40餘年以來最嚴峻的時刻，而在野的國民黨日前也示警「特別預算常態化」的危機。

也許今天我們仍可以歡樂的過平安夜、喫耶誕大餐、聽耶誕音樂，然而，只要執政者繼續加深兩岸對立、繼續以特別預算舉債，以歷史為鑑，台灣還能過幾年平安的日子，恐怕就很難說了。