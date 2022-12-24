疫情氾濫至今，台灣什麼都缺，口罩缺，要實名制；快篩劑缺，要實名制；現在退燒藥缺，又打算實施實名制；蛋價居高不下，要不要實名制？台灣老百姓什麼時候才能擺脫物質匱乏的夢魘？

蘇貞昌好大的恩惠，說是要開放小三通，卻只做了半套，限金馬地區民眾，他的說詞是怕大陸疫情爆發將來台搶藥，但衛福部長薛瑞元卻馬上打臉說，雖有搶藥寄中國大陸現象，但未影響國內使用，毋須調查。然話還是熱的，馬上又請藥局規勸民眾限量買藥。官員說話反反覆覆，民眾到底該聽誰的？

民眾買藥劑寄大陸，一定是寄給自己的親戚朋友，這是人之常情，既然藥品夠，又何須實施實名制，製造緊張呢？

說穿了還不是｢抗中保台｣的認知作戰，你禁我鳳梨酥，我就在小三通和藥品上給你穿小鞋，讓你不順暢。可還記得當初陳時中對｢小明｣說的話：｢既然國籍是自己選的，就要自己承擔後果｣。沒想民進黨從上到下都是如此冷血。

看看印度吧！儘管在北方跟中共有邊界衝突，但仍將對陸輸出退燒藥劑，印度外交部說，「做為世界藥房，我們一直在幫助其他國家。」

聽到沒有？看到沒有？民進黨官員們，放大你們的胸襟，拯救生命是普世價值，別再小鼻子小眼了！

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