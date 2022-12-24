在獲得民進黨中執會通過黨主席候補資格審查後，副總統賴清德於日前開始展開巡迴全台的「向黨員報告—政見發表會」下鄉座談行程。至今已在三重、南投、彰化舉辦過的3場座談，參與者在現場無一不是炮聲隆隆，表達了對當前民進黨的氛圍及路線，與執政中的蔡政府團隊的不滿。

而賴清德也很清楚知道，身為下一任黨主席與目前最有潛力代替民進黨角逐下一任總統大位的他，在此刻應該拿出怎樣的態度面對基層支持者的怨懟和怒火：傾聽。

一方面是因為賴清德知道，自己尚未取得黨政權力，現在除了聽支持者發洩心中的不滿，他也不需要多做什麼。於是在傾聽之餘，他也只能說未來選上黨主席會想辦法改進，無法也沒必要針對任何具體改革事項給予承諾。

另一方面，現在民進黨基層對執政的蔡英文團隊有多不滿，對賴清德就寄予多大的厚望。賴清德其實只需要聽基層發洩，支持度就可以不斷上漲。因為蔡英文的團隊已經很久沒有聽這些基層說話了。

幾年前的蔡英文，曾經也最喜歡把傾聽兩個字掛嘴邊。蔡英文曾說她的執政團隊是最懂得傾聽的政府，也曾鼓勵民眾，如果政府沒有聽見你的聲音，你可以大聲地再說一次，甚至可以拍桌子。但也是同一個蔡英文在兩年前辦過最後一次記者聯訪後，就再也不接受媒體訪問，轉而只透過臉書單方面對外傳遞訊息。

不聽民眾回饋，意味著不需要調整自己的做法；單方面地對外傳達資訊，意味著不在意政令宣達出去的效果如何，讓民進黨基層心灰意冷。只是不知道如今還願意傾聽的賴清德，屆時如果真的取得黨政權力以後會繼續「傾聽」，還是像蔡英文一樣關上耳朵。

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