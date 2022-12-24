年終歲末，耶誕節也到了，俄烏戰爭卻沒有緩和的跡象，美國要供應烏克蘭愛國者飛彈；普丁卻揚言不惜動用核武。

戰爭，的確會造成傷亡、造成仇恨，但俄烏雙方的老百姓願意嗎？軍人願意嗎？冰天凍地的氣候裡缺糧缺水，連洗個熱水澡都奢侈，但這是誰造成的呢？如果雙方領導人換個想法，老百姓會這樣受苦嗎？

一戰期間，1914年耶誕節前夕的平安夜，德、英兩軍對峙，突然德軍帳幕裡亮起了蠟燭、響起了耶誕歌聲；接著彼岸的英軍也唱起了耶誕歌曲，奇蹟出現了，雙方軍人慢慢地走出壕溝，向對方陣地慢慢走去，炮火停歇了、槍尖放下了，換來的是雙方的擁抱，互相贈送禮物，甚至還來了場足球友誼賽；同樣的場面也出現在法、德前線，雙方士兵在違背長官的旨意下，自動自發地展現出和平的態勢，儘管時間短暫。

人類祈望的其實並不是戰爭、並不是仇恨，什麼事都可以放下爭端好好商議，但國家領導人並不這麼想，馬英九時代兩岸來往密切、商業蓬勃發展、陸客絡繹於途；何以到了蔡英文時代全變了樣？對岸軍機干擾、台灣成了刺蝟之島，商業不興、旅遊不振，大軍未至，網軍橫行，這是老百姓要的嗎？這是軍人希望面對的嗎？

平安夜，雙方領導人都好好想一想。

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