在林智堅、鄭文燦接連被認定論文抄襲後，台大傳出研擬停招國發所碩士專班。然而，台大若真要實踐學術正義，應跳脫「有檢舉才調查」模式，擴大清查陳明通指導的畢業論文，全面性除垢；否則，光是關門打烊，並無助洗刷「學店」汙名，這對台大與畢業生來說，仍將是難以承受之重。

賴清德點名民進黨九合一挫敗三大原因，分別為論文抄襲、黑金、沒聽見基層聲音。的確，民進黨已為學術醜聞付出代價，但身為另一方當事人的台大，有為此盡足責任了嗎？

台大在過去這段時間能無懼政治壓力，認定林智堅、鄭文燦抄襲並撤銷學位，這點須予肯定。然而，隨著究責聲浪未歇，傳出台大社科院正研商是否停招國發所碩專班，無論訊息是否空穴來風，有件事終究是台大難以迴避的。

陳明通雖是在今年才被認證為假論文之師，但早從他於國發所任教後，台北政媒圈都曉得，想補學位可念國發所；想愉快畢業就找阿通師。這件事，十多年來台大會不曉得？眼見他年均指導10本論文，何以無動於衷？一次放縱是無知；兩次放縱是無恥；三次再放縱，恐怕就有共犯結構之嫌。

礙於學倫會的運作模式，台大目前或許是「有檢舉才調查」，但觸犯學術紅線的論文真的只有2本？台大當然可以不再聘用陳明通，也可思考國發所存廢，但若僅只於此，並無助清理積年未除的汙垢。全面性主動清查恐是必要之舉。

對台大而言，不清查，就是動搖校本，繼續背負汙名之餘，這對憑真本事拿到學位的人是情何以堪？台大是該為十多年來「應作為而不作為」擔負起遲來的責任了。