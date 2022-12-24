好死不如歹活，包括人類在內的所有物種，正常情況下都想活下去。不但個體要活下去，更想把自己的基因，以及家族和整個群體延續下去，所以才有「不孝有三，無後為大」、「生命的意義在創造宇宙繼起之生命」等語。如果不是如此，這個物種，或者說這個國家社會，必然是遭遇到極大的困境。

社會要延續下去，首先必須要有兩性的結合（婚姻），台灣幾乎是全球年輕人最不結婚（有偶率最低）的國家。近十年來更是直直落，25到29歲的女性80%未婚，30到34歲55%未婚，且比率還在上升中。3項全國性的研究調查顯示，不婚的原因主要不是女性不嫁（3成），而是男性不娶（7成）。男性不敢娶的原因之一是沒有房，原因之二是認為結婚後無法負擔家計。

台灣跟所有華人社會一樣，生育多在家庭中發生，不婚當然不生。1950年代，每年生育40萬以上，2000年還有30.5萬，2008年之後，再也達不到20萬，今年恐怕沒有14萬。就算18年後全部男性去當兵2年，也達不到美方要求台灣自我保衛的20萬軍人。除了貴族式的中小學，私立學校包括大學，全要關門。總生育率只有0.9，就是每隔一代人口減少一半以上。對經濟、養老、醫療照護等等，每一項都造成巨大的衝擊。

孩子已經生的少了，被虐待兒童數卻不斷增加，2021年通報4萬件以上，67%是對身體傷害，加上對心靈的虐待，嚴重殘害未來的下一代。在家暴方面，2021年高達11.9萬件，較前一年增加4151人，增加3.6%，創歷史新高，其中以對尊親屬施暴的1萬多人次成長最多。

這些都是在陳時中擔任衛福部長5年多，蘇貞昌任行政院長近4年之中發生的。他們從來不看一眼任內多少老弱婦孺生活在水深火熱之中，6成青壯年的收少於全國平均數，貧富差距不斷擴大，人生再怎麼努力，因權、錢掌握在無良政客手中，仍是無望。加上治安敗壞，台灣已成「慶記之島」、詐騙王國，引入柬埔寨恐怖擄人手法，全民不安，近年為最。

更可恥的是，衛福部網頁強調《世界兒童權利公約》，最重要的是不可對兒童歧視，未成年孩童有權利跟他的父母共同居住。然而疫情初起，小明滯留在對岸時，即使小明的母親跪泣懇求，邪惡魔鬼陳時中，就是不准小明回台。

蔡政府及民進黨當局，掌握行政、立法、司法、媒體、公營事業，貪贓枉法，無法無天，逐漸為全民看破手腳。例如NCC已被認為是「髒兮兮」；中天新聞把丟棄的柚子斤說成噸，且立即改正，換照即被拒絕，而公廣集團的華視，報導共軍犯台，不過記幾個過，一切沒事。

司法更是可笑，高端炒股事件被金管會移送9次，到今天檢察官完全沒有動作；高虹安助理費案，檢調八路搜索，還說如果貪汙屬實，幾百元也該辦，但馬上被質疑是大砲打小鳥。新竹棒球場、關埔國小，預算都不斷追加，暴增好幾倍的費用卻只得到超爛的施工品質。鄭文燦桃園的遊艇碼頭，才完工就崩塌，檢調至今有做任何事嗎？所以民進黨就落實了「辦藍不辦綠的雙標黨」的罪名。司法威信蕩然無存，就算是真正的貪瀆案件，包括所謂買票事件，只要說是政府黑手介入，民眾也就半信半疑，甚至同情起真正的貪瀆者。國家至此，可以說已經亡了一半。

蔡英文行事乖張，林智堅論文抄襲事件，發動全黨挺一人。當初說會成為「最會溝通的政府」，但就任以來從未舉行國內記者會或國是會議，比陳水扁在SARS時舉行全國防疫會議，又舉辦全國青年國事會議，相差甚遠。全面獨裁，全面腐敗，全面黑金，謊言不斷，今日之我否定昨日之我，明日又將否定今日之我，所以今日講的話都是屁話。

蔡英文每次呼籲團結，就是在團結她的貪腐小圈圈，卻不斷分化解組台灣。不只藍綠分裂，南北對立，世代仇恨，兩岸兵凶戰危，弱化台灣，有利於統一台灣，所以根本就是促統滅台。整個民進黨立委多是附屬在蔡英文之下，與綠媒沆瀣一氣，坐地分贓，完全失去監督政府的功能，專門修理在野黨，分裂弱化台灣。

郭台銘批判政府「禽獸食祿」，未免過於文雅，因為今日政府完全不重視國文教育，更不要說是文言文，不少青年朋友哪裡懂得，還是學館長、吳子嘉、朱學恆罵陳時中的台罵加國罵的三字經來得痛快。

台灣騙子雖多，總有紙包不住火的時候，九合一大選的結果、近日嘉義縣長的選舉，或者未來吳怡農與王鴻薇的對決，都可看出獨裁者的下場。執政團隊腐敗無能，對嗆立委，所謂「臉皮城牆厚，連鬼都怕」。最近綠營蔡啟芳總算開出第一槍，直指蔡英文是敗選第一戰犯。因為總統及立委大選即將到來，立委必須直接面對民意，在目前討厭民進黨的氛圍下，綠營紛紛開槍，必然可期。

台灣已成不婚、不生、不養的崩壞社會，全民對未來沒有期望，政府目前已經不能有效治理，如果蔡英文、蘇貞昌、薛瑞元、陳吉仲、陳明通、顧立雄等一群朽木之官，心中還有一絲人民，不要等到如呂秀蓮前副總統所說的，「終有一天閻羅王會找你算帳」，那可就是上刀山下油鍋了。最好自己早早下台，才是國家之幸。

國民黨九合一選舉雖然大勝，但保持低調，因為會贏是對手太爛，而非國民黨能夠提出什麼恢宏的改革之計，解決台灣的困局。如果能夠推出眾望所歸的總統候選人，組成影子內閣，給國人帶來新希望，而不是相互鬥成一團，才是正道。

（作者為前衛生署長）