面對2024大選，12月20日《中國時報》社論〈中華民國需要堂堂正正的論述〉，提出了這個論述所需的基本內涵以及所要達到目的與效果。

社論說：「面對2024大選，國民黨勢必要給出一個堂堂正正的中華民國論述。從建國的辛亥革命開始，到北伐、抗戰、收復台灣、228事件，乃至於1949年大撤退，以及白色恐佈，之後的韓戰保住台灣、退出聯合國、蔣經國建設台灣、研發電子產業、1980年代的社會運動與民主改革等等，這麼長遠的中華民國史，都應該有一個清清楚楚、堂堂正正的論述。」

這中間漏掉了反對袁世凱鞏固憲政體制、黃金十年加速建設備戰、開啟中國史上迄今獨一無二的民主憲政；此外，中華民國政府退居台灣之前便已開始建設台灣，多項政策如公地放租、公地放領、三七五減租、耕者有其田、大舉興修水利……等等，都奠定了日後「蔣經國建設台灣」的基礎。

1949-1950年風雨飄搖之際，蔣介石保台護台，對所有台灣居民的全家活命之功，更是日後迄今台灣發展建設的最根本基礎。微蔣介石，台灣難有今日，我們可能都不能出生，縱使有幸出生，未必熬得過一路虐整暴摧到文革的多次運動，縱使有命活下，絕大多數無法受良好教育，遑論享受逐步富裕的生活，就算少數受到上天眷顧，可以入黨受到特殊待遇，接受教育，必然也要永遠跟黨走，跟著姓黨，小心過日子，不可能擁有自由，隨時可以痛罵總統與「禽獸食祿」，今天的所有的政治人物都會變成幻想小說中的假想人物，全都會是龜毛兔角。

根據歷史事實，沒有從蔣介石所奠定的基礎延伸出的蔣經國的建設，就不會有「台灣奇蹟」，中共也不會感受到對自身統治正當性的巨大威脅，1978年底的改革開放未必需要啟動，或會推遲許久；要不是有台灣經驗、無數的台灣專家建言傳授經驗與龐大的台商隊伍投資，大陸的改革開放不可能進展得如此順利，成績斐然，創下人類歷史空前且或絕後的紀錄。歸根結柢，要不是蔣介石在台灣開啟的建設，蔣經國克紹箕裘，大陸人民近幾十年生活翻天覆地的改善必然到不了今天的程度。

事實上，在台灣發生的事不是僅僅關係到中華民國政府，還關係到中國大陸億萬生靈與中華民族的前途，鐵證如山，不容否認，這對兩岸的論述內容極為重要。

社論以為，一份堂堂正正的中華民國論述「要超越過去國民黨的窠臼，誠實面對中華民國的治理成果，也要面對大陸敗退、退出聯合國的恥辱與奮鬥，更要直面228與白色恐怖的歷史責任，說清楚為什麼在反共抗俄的國際局勢下會如此抉擇。讓歷史回歸它原本的面貌，中華民國才能有一個堂堂正正的論述，面向未來。正本清源，好好論述中華民國的歷史與現實，才能在兩岸的對立中找到中華民國的定位，以及未來的解決之道。」卻沒指出面向什麼未來，現實是什麼狀態，未來的方向在那裏。

痛定思痛，知所痛因與痛處，才可能有治痛之法，知與治中華民國之痛應以「好好論述中華民國的歷史與現實」，坦誠面對過去的歷史責任，清楚交代過去，才能面向且開創未來。確實！

然而，自1949年以來迄今的現實是，中華民國政府有效統治的區域只限台澎金馬，這個現實如何界定？如果侷限在台澎金馬，似乎有違憲的嫌疑，以此也甩不開中共對台灣的主張，長此以往下去，畫地自牢，消極困守，不利於我，久而久之，必生內變，絕非智舉，如今國家認同的危機就是明證。台灣必須戰略反攻，這需要積極的主觀能動力量，決不能自困於台澎金馬。

若依憲法主張，「法理」擁有大陸的統治正當性，但此法理建築在超過99%的虛幻上，即空想幻想，說得越多，非但無益，反倒有害。雙方都主張自己的國號就會陷入「兩國論」的漩渦，對台灣絕對有害。是故，我們的兩岸論述若只執著在「中華民國」，恐怕破綻頗大，格局褊狹，自閉自鎖，反而無法有堂堂正正的恢弘氣象。

事實是有力量的，根據事實基本面的論述最能穿透人心，感動人心，號召人心，台灣的兩岸論述必須首先根據事實基本面。今天的兩岸各有政府與國號，在分裂國家，這都只是政權，不等於國家，都是「一個中國」之內的朝代政權，中國歷史上不乏案例，不足為奇。沒有台灣地區，大陸也無法自稱為全中國，這是我們以小搏大的重要支點。若將政權等於國家，必犯思考與邏輯的錯誤，所得出的結論或以此規畫的行動必然在某個時點會出現不可持續的大問題與挫敗，特別是對弱小者為然。

人心是最大的政治，台灣方面對兩岸關係的論述必須要能抓住兩岸的人心，甚至延伸及於海外華人，要能獲得大陸同胞與海外華人的理解、同情、認同與支持，才能獲得最大的政治力量以為後盾，必令中共與國際不敢小覷。只有在「兩岸同屬一個中國」，而且此中國是一個地理與主權完整之中性的中國的基礎上，台灣的兩岸論述才能說進大陸同胞與多數海外華人的心裏。

總的來說，我們需要的是「一個堂堂正正的中國論述」，是能夠號召大陸同胞與海外華人的中國論述。這必須是「一個中國，事實表述」，忠實地根據事實基本面論述，承認自己在現實中之法理的空虛與脆弱，承認台灣的民主治理還有不足，但勾勒出我們對「一個中國」的願景；同時，也毫不自卑地拿出事實，精準論證「台灣是新時代中華文明的前進基地」與「台灣模式才是值得效法與發揚的中國模式」兩項命題。

在「一個中國，事實表述」之中，自然會底氣十足地呈現出「中華民國」政府在中國史上的獨特地位，閃耀中共遠遠不及且汗顏的光輝。

（作者為自由撰稿者）