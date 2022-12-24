台南市議會議長選舉不斷傳出黑道介入，嚴重威脅議員人身安全，國民黨籍市議員日前集體發出「不自殺聲明」，強烈要求檢調保護。這是台灣民主憲政史上首見，可見台南治安有多敗壞，甚至到了民代都心驚膽跳的程度。

日前台南國民黨議員方一峰傳出遭到恐嚇，他稱有一不明人士要求他議長選舉時只能有兩個選擇，即「不出席」或是「投自己」，鞏固特定候選人選情的用意十分明顯。

民進黨執政縣市特別嚴重

儘管檢警已偵辦此案，並傳喚涉案的民進黨南市黨部執委、南市區漁會理事長林士傑到案問訊，林也旋即宣布退出民進黨，但方一峰仍心有餘悸，因此24日一大早乾脆直接搬進議會的議員研究室，要住到12月25日議長選舉結束後才敢出來；另有一名國民黨議員則被要脅不能投給民進黨議長參選人邱莉莉。此外，根據台南市警局保安科長張沛銘表示，已有17位議員申請員警擔任臨時隨扈、保護安全。

台南市黑道橫行，連民進黨立委都覺得恐怖難安，陳亭妃公開大喊：「求求總統和副總統，救救台南。」不過，總統府對此並無任何回應。事實上，總統府何止沒有回應陳亭妃的呼籲，自今年8月間爆出民眾被拐騙到柬埔寨遭到囚禁、虐待、轉賣，甚至強摘器官以來，台灣治安事件不斷，但蔡總統至今一言不發，完全無視民眾生命財產不斷受到恐嚇威脅。

儘管治安件全台頻傳，但值得注意的是，民進黨長期執政的地方縣市問題特別嚴重。例如以高薪徵人為餌的詐騙事件中，無辜民眾慘遭殺害、棄屍的現象，桃園青埔最多，網友甚至稱之為「青埔寨」，將其危險之狀比擬為令不少年輕求職者聞之色變的柬埔寨。

又如高雄愛河、西子灣、蓮池潭連月來不斷出現無名浮屍，總計半年來已超過30具，單單12月上半月就有3具。事實上，從110年開始，高雄就不斷傳出浮屍新聞，從數據來看，高雄的浮屍問題確實是全台最嚴重，110年度高雄一共發現了72件浮屍事件，平均每5天就有一件。

如此恐怖的現象，實在是前所未聞，過去台灣只要哪裡出現了一、兩件浮屍，就是不得了的大事。如今高雄形同「周周有浮屍」，民眾人心惶惶，但整個民進黨從中央到地方政府，卻不見積極偵辦的行動，中央也未給予警方破案壓力，高雄市政府甚至駁斥提出這個問題的人是「刻意抹黑和唱衰」，換言之，對高雄不明原因的浮屍，市府視而未見，而中央長期以來，更是只顧選情不顧人命。

蔡英文身旁充斥黑道人士

台南市更是自8月分員警遭襲擊割喉案後，就不斷發生與選舉相關的治安事件，包括學甲88槍案、民進黨正國會議員吳通龍的廠房疑遭BB槍擊，接著出現多名員警包庇肇逃、員警喝花酒等風紀案件，一直到近日議長選舉所扯出的押車、恐嚇等事件，台南現在已是子彈滿天亂飛，不但一般老百姓不安，連議員的人身安全都備受威脅，社會之混亂一如蝙蝠俠劇中的危城高譚市。為什麼民進黨執政的縣市治安問題特別嚴重，這可能與綠色執政者滿手資源，引發黑金涉入有關。畢竟錢權的利益交換正是罪惡淵藪。

面對治安事件四處爆發，蔡英文始終保持沉默，執政的民進黨也僅在日前由副祕書長林飛帆出面指責了台南市政府幾句。問題是，只要蔡英文的身旁還有黑道人士跟前跟後、甚至在政務上具有一言九鼎的地位，上行下效的結果，全台各地自然是繼續黑影幢幢，那麼代表黨中央的林飛帆這類發言就顯得蒼白無力，連地方政府都不會埋單。

蔡英文日前急著宣布將召開國安會議，然而，對廣大的民眾來說，生活中更直接的威脅來自無處不在的社會治安問題，連為人民發聲的民意代表都得躲在議會裡，台灣社會實在太可怕了！已經超過700天不曾舉行記者會的蔡英文，除了要站在第一線與民眾對話，以總統的高度，安慰並撫平民眾恐慌的心之外，更要盡速召開治安會議之外，明確表達對這個問題的重視，並提出改善治安的有效政策。