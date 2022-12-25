這是一個令人難以置信，卻又像鐵達尼號撞上冰山的那樣難以避免的災難事件。美國與歐盟兩個引領全球的超級經濟體，既是裂解中的全球地緣政治的同盟，又是高舉自由貿易大旗的經濟區塊，卻同時不由自主地築高了貿易壁壘，今年12月，美國與歐盟潛藏的「貿易戰爭」危機，成為美國總統拜登與法國總統馬克宏會面的焦點課題，雙方都聲稱將會全力排除，卻又無法扭轉對撞的趨勢。

就在台積電創辦人張忠謀12月6日於亞利桑那州FAB21廠盛大的裝機典禮中的演講，面對美國總統拜登等政治領袖與蘋果執行長庫克等產業巨頭，高聲提醒全球化瀕臨死亡，自由貿易瀕臨死亡的同時，美國與歐盟的最高層級官員在首都華盛頓旁的馬里蘭州，舉行了稱為「貿易與科技委員會」（Trade and Technology Council ,TTC），雙方談判的主軸，就是岌岌可危的美國與歐盟的自由貿易。

代表歐盟出席談判的是兩位副總理層級的歐洲聯盟執委會官員，維斯塔格（Margrethe Vestager）兼任歐盟執委會競爭事務主席，負責產業公平競爭，東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）則是歐盟執委會貿易事務的主席（The Commissioner for Trade），美國則由國務卿布林肯領軍，還有商務部長雷蒙多與首席貿易代表戴琪聯袂出席，從雙方出席官員的層級可以看出會議重要性。

驚動美歐雙方出動最高層級官員進行談判的關鍵議題，就是拜登總統任內最重要的政績「降低通貨膨脹法」（The Inflation Reduction Act），拜登總統在競選期間提出重建美好美國計畫（Build Back Better Plan），耗時了兩年，在聯邦眾議院與參議院反覆討論，經歷了重重政治障礙的折磨，最終在今年才將原本高達2.3兆美元的超級產業振興方案縮減為針對基礎建設、乾淨能源、淨零排放的法案。其中高達3,690億美元的財政補貼，將會用來補貼新能源、電動車、全國寬頻等高速發展的新興產業。

拜登政府的鉅額產業補貼，在美國當然是史無前例，關鍵是來回研擬兩年多的法案明文記載，適用的對象除美國企業，還有加拿大、墨西哥等北美自由貿易協定所涵蓋的企業，卻把歐洲企業排除在外。由於補貼金額極為龐大，而且涉及電動車、太陽能板、電池、生物質爐（Biomass Stove）、甚至氫能等，對被排除在外的歐洲企業形成不公平競爭。最具體、且金額最龐大的當然是對於電動車的補貼，對於歐洲的BMW、福斯、賓士等車廠，立刻產生實質的衝擊。

美國鉅額產業補貼形成對歐盟企業的不公平競爭，在歐盟引爆劇烈的爭論，法國總統馬克宏日前訪美時，對拜登總統提出改正的要求，同時在歐盟內部的會議中，擺明不排除對美國採取貿易報復的手段，甚至不排除提告世貿組織（WTO）。

拜登面對馬克宏的質問，當然表達美歐同盟，願意正面解決的態度，也指示布林肯等官員立刻與歐盟召開「貿易與科技委員會」來解決雙方貿易戰爭的危機，但是，以期中選舉後美國聯邦參眾議會的兩黨對決的結構，雙方都知道要對甫通過的降低通膨法進行修正，實務上有高度的困難，這次「貿易與科技委員會」實際上並無具體決議，只有雙方相互支持的表態，美歐貿易戰爭的引信並未拆解。

更令各界擔憂的是，來自各國政府巨額財政補貼所造成的貿易壁壘，並非只有「降低通膨法」一個個案，德國在梅克爾總理任內堅持的自由貿易大旗，實際上早已殘破不堪，德國在烏克蘭戰爭期間為了解決自身的能源危機，也啟動了金額高達2,000億歐元的鉅額能源產業補貼方案，對歐洲其他國家的能源企業形成同樣不公平競爭的壁壘，這是德國明確違反歐盟單一市場的案例，其他國家即使反對也還無法妥善處理。

針對特定關鍵產業的巨額財政補貼，如今蔚為各國政府施政的顯學，美國晶片法案的蘿蔔與棍子齊揚，迫使台積電必須以更高的成本前往美國設廠，台灣政府也通過台版的晶片法案，歐盟、日本、以及中國當然也群起效法，這些能夠立刻獲得掌聲的補貼，其實是巨大爭議的兩面刃，補貼的另一面就是貿易壁壘，以及最終難以解決的貿易爭端，張忠謀「自由貿易瀕臨死亡」的警語，令人不寒而慄。