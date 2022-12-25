高雄市三民區五連霸議員曾俊傑，在高雄市市議會議長選舉前夕，選擇跳船離開藍營，宣布退出中國國民黨，並將以無黨籍身分與民進黨市議員康裕成搭檔問鼎正副議長寶座。

消息傳出後，藍營政壇人士自然是相當氣憤，但若是認真細想前因後果，曾俊傑選擇背叛其實早有跡象，而其之所以能夠選擇與藍營切割關係，就是評量過其政治基礎與民意支持票源，應當不會因為如此選擇而崩塌，所以經過評估算計後，才決定不顧政治誠信翻臉，絕情離開藍營！

藍營人士與其面對如此情勢不斷發洩情緒，無寧痛定思痛仔細檢討當前社會民心趨向，切莫繼續陶醉在本次地方公職九合一選舉勝利喜悅，反而忽視不要重蹈覆轍，在地方選舉大勝後誘發黨內鬥爭，最後弄到總統與立委大選再度慘敗之嚴肅教訓。

其實藍營在勝選後，未曾積極檢討民意趨向，亦未看出未來選戰仍然存在諸多危機與困境，但是黨內就是無人膽敢跳出澆下冷水，讓黨內高層理解到，若要贏得選戰，不是光要搞定美國、穩住大陸與擺平山頭，最重要還是必須取信選民。

誠然當前民眾對綠營施政諸多不滿，但如何能夠將「討厭民進黨」轉化成為「支持國民黨」，才是獲得勝選重取江山無法迴避挑戰。中國國民黨高層若還是繼續找人選、編論述與搞形象中間打轉，但卻沒有看出真正關鍵是在於解決國家安全危機、穩定兩岸關係、突破經濟困境與改善社會正義，那就必須要準備再度面對敗選。

曾俊傑這一巴掌打得正是時候，但若是不能讓黨內高層明白必須「少一點算計、多一些誠意」，就算換成諸葛孔明來幫忙運籌帷幄，恐怕也救不了劉阿斗的江山！不要再將眼光投向華盛頓、北京或是東京，不要忘記真正能夠決定誰坐江山寶座，還是手中握有選票之升斗小民！

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