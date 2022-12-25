新科縣市長25日宣誓就任，不管是連任還是新任，未來4年將扮演百里侯角色，努力讓人民過好日子。而九合一大選期間不少揭弊告發案件，是否如檢察總長邢泰釗所言，檢察機關沒有「辦藍不辦綠」，更令人拭目以待。

民進黨敗選檢討，基層反映除黨內黑金問題外，司法無法讓人民信服，殺人、詐騙案件太多等問題更讓人失望。尤其選前台南88槍擊案，和台版柬埔寨詐騙事件，不僅蔡總統沒關心，連邢泰釗也是在選後才奉命聽取台南地檢署簡報。

邢泰釗動作太慢，台南檢警更讓人霧煞煞，選前早鎖定槍手出境，也查出和光電利益有關，但被害人是民進黨要角，辦案成為擠牙膏的連續劇，搞得台南正副議長選舉黑影幢幢，連副總統賴清德都批評，治安好百姓才能被保護，黑道問題更要好好解決。

不過，在最高檢察署選舉查察工作檢討與策進會議上，邢泰釗痛批境外勢力藉地下通匯介入選舉案件，偵辦效益相當不理想。民進黨打抗中保台牌失效，檢察總長卻把矛頭指向境外勢力，檢警調辦案講證據，該查辦的應是網軍側翼，不是自己搞起認知作戰。

尤其選後檢調大動作偵辦新竹市長高虹安立委助理費案、對苗栗縣長鍾東錦提起當選無效之訴，雖師出有名，但選舉期間爆發新竹棒球場爭議、前衛福部長陳時中被告貪瀆案，以及前桃園市長鄭文燦被告涉貪案，甚至議長選舉染黑，這些選舉官司應一視同仁。

法律之前，人人平等，邢泰釗已公開否認外界辦藍不辦綠的質疑，那就先從偵結已辦了1年半、還被金管會移送9次資料的高端炒股案開始吧！