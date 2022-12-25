日本政府12月16日在內閣會議，通過新修改的《國家安全保障戰略》等3大安全保障文件。日本《共同社》指出，新安保政策解開長年的封印，賦予日本擁有以自衛為目的而摧毀他國疆域內導彈基地的反擊能力（對敵基地攻擊能力）。可以說，日本多年奉行的「專守防衛」政策已流於形式，開始從被動防衛轉向威懾反擊。

日本修改3大安保文件起因於外部安全環境變化，特別是指明中國軍事動向是日本「前所未有的最大戰略挑戰」。但其本質是日本長久以來尋求日美同盟重新定位的一個過程，提高防衛自主性，以符合現實環境需要。一旦外敵侵犯，日本清楚將承擔應對的主要責任。

日本擁有反擊能力遭到社會批評與抗議，首相岸田文雄仍然選擇這條道路。《共同社》報導稱，也許是他擔心如果日本不增強防衛力，一旦出現突發事態，有可能得不到美國幫助或遭美國拋棄。岸田就3份安保文件向身邊人士坦言，「這是日美同盟新的開始。」通過擁有反擊能力，自衛隊的作用擴大，與美軍的一體化也會加速。

事實上，岸田首相的擔心在安倍晉三時期就有了。安倍過世後，《日經中文網》評論員秋田浩之為紀念安倍寫文章透露，安倍曾至少兩次被日美同盟的危機觸動。第一次在2009年至2010年因美軍沖繩普天間基地遷移問題引發爭議，導致鳩山由紀夫內閣執政8個月後請辭，日美同盟受損。第二次在2012年野田佳彥內閣對尖閣諸島（釣魚島及其附屬島嶼）實施國有化，日中關係緊張，華府方面對日方的應對感到不安。

安倍上台後，為重建日美之間的信賴和同盟關係，從2013年度起增加之前持續減少的防衛預算，同時大幅擴充日本海上保安廳預算，並且不顧輿論反對，2016年3月強勢推行新安保法案。安倍說，由於中國在中美軍事平衡中開始出現優勢，加上朝鮮（北韓）發展核武器，美軍保衛日本的成本和危險隨之提高。若日本不竭盡全力鞏固防衛，日美同盟的效力就無法保持。他還說，若日本在防衛方面不努力，估計美國選民遲早不會同意美國承擔保衛日本的風險。

2017年美國總統川普上台，對美日同盟公開表達不滿，認為軍事同盟對美國是負擔。川普和安倍共舉行14次會談，每次都批評美日同盟不公平。他要求駐日美軍的駐軍經費全由日本承擔，美國航母在亞洲值勤費用也應該由日本分擔一部分。

秋田浩之說，為維護日美同盟，安倍不惜「討好」川普，通過打高爾夫球和一起用餐，會談中每次都準備好幻燈片資料，說明日美同盟多麼符合美國利益。有一次安倍情急之下，對川普的再三埋怨激烈反駁說，「（情況）不是那樣的。我大大降低了支持率，才換來通過安保法。」

由此看來，日美同盟並非鐵板一塊，不可動搖。如果不用心經營雙邊關係，不在國防經費和建軍備戰上積極調整，再好的盟友關係恐怕也很難持久。美國對阿富汗和烏克蘭的態度，說明自助而後人助的道理。台美關係也是如此。（作者為資深媒體人）

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