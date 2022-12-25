1225行憲紀念日，也是新任縣市首長、議員的宣誓就職日，台灣政局將邁入新的氣象。中央執政的民進黨再度在延選的嘉義市長以慘敗坐收，雖然在1126之後民進黨迅速由桃園市長鄭文燦成立敗選檢討小組，但短短不到一個月的確難有實效，再加上這段時間部分爭議事件，都讓民眾對於民進黨的信任度大幅降低。

造成民進黨近期如此被動的主要因素，主要是其迷思於「抗中保台」及「數字」，過去6年綠營因為抗中保台獲得極大政治紅利，尤其在2021年的四大公投取得完勝後，執政當局及側翼網軍對自己的信心膨脹到無限大，種下了民進黨如今敗因。

回過頭來看民進黨的失敗，主要還是在於「口惠而實不至」，嘴上喊抗中，卻完全保不了台。首先是當台灣農、漁產品遭受到中國大陸禁止進口的處置時，農委會只會喊「台灣遭受欺壓，不排除上訴WTO」回應，卻沒想過從根本解決問題，12月初的食品未註冊事件，更凸顯農委會、食藥署就是在「拖」與「騙」，毫無實質作為。

再來則是美國眾議院議長裴洛西訪台事件，早在裴洛西預計訪台時，中、美雙方政府就不斷發出警告。民進黨並未意識到相關風險，仍讓裴洛西訪問台灣。雖然政府風光一時，但事後台灣卻遭到大陸全面於周邊海域軍演的報復，當飛彈穿越台灣本島上空，政府還裝聾作啞表達沒事時，就注定讓民眾看穿政府把戲。

最後則是延燒不停的延長兵役問題，隨著烏俄戰爭開打，共軍持續對台施壓的情形下，國防部一早就研擬義務役役期從4個月延長至1年，而這個議題在立法院新會期經國防部長邱國正證實後由「幻想」變成「現實」，這樣的現實就是壓垮民進黨的最後一根稻草。姑且不論國民黨「票投民進黨、青年上戰場」的選舉口號，但當兵役真正要延長為1年時，給民眾帶來的是「更大的相對剝奪感」。雖然歷次民調似乎都表示民眾贊同兵役應延長為1年，但數字從何而來？這些民調是否真的是「未來的役男」及其「父母」所表達的真實心聲？

為何民進黨「抗中」，卻要現在的年輕人及其孩子「保台」？很明顯執政當局已被看清是「抗中不保台」，喊口號卻無法促進台灣民眾福祉，連一向被綠營視為救世主的美國也被視為只看中台灣利益。民進黨成於抗中、敗於保台，共產黨不會直接欺負台灣民眾，只有無能的施政，才會為選民所唾棄！（作者為台北市青年聯合會理事長）