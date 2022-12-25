依據日本外務省最新解密外交文件，1991年時任首相海部俊樹訪中，與當時大陸國務院總理李鵬會談，雙方均表示無需擔心彼此構成軍事威脅。當時中日關係因「六四事件」陷入低點，李鵬與海部試圖以「互不構成威脅」及妥善處理「歷史問題」建構信賴關係。但30年來，不僅「歷史問題」無解，中日戰略安全矛盾日益升高，雙方軍事支出不斷攀升，日本防衛預算2027年若如期達到GDP的2%，將超越印度及俄羅斯，成為世界第3，僅次美、中兩國，日本和平憲法第9條形同具文。

日本將增加防衛預算

冷戰結束後，日本逐步擴大自身的安全戰略角色，不僅掙脫「限制集體自衛權行使」及「專守防衛」的桎梏，更一舉突破1976年三木武夫內閣為防止日本成為軍事大國所作的內閣決議，棄守防衛預算「限制在GDP1%以內」的原則。日本前首相安倍晉三任內防衛預算仍受控，2022會計年度的防衛預算為5.4兆日元，未達GDP的1%。

新版「安保3文件」公布，2023年將是日本增加防衛預算元年，往後逐年擴大預算規模，在2027年達到美國對盟國要求之GDP的2%標準。在戰後最大的防衛政策轉軌中，日本將中國視為戰略競爭對手及重大挑戰，1991年李鵬與海部達成的「互不構成威脅」共識從此束之高閣，為中日關係平添新的負面因子。

當時在場的外務省中國課長宮本雄二，後來曾出任駐北京大使，依據他的回憶，「互不構成威脅」是當時日本社會骨幹「戰時派」（在戰爭中度過年輕歲月者）的真心話。但「戰時派」年華老去，世代交替後的政治人物成長於「失落的30年」，中國成為東亞之首後，中日關係隨之逆轉，雙方友好變調，日本的不安全感日增。

日本仍未走出結構性經濟衰退，岸田「令和版所得倍增」徒聞口號，未見經濟對策，疫後內需疲弱，岸田內閣漸失民意支持。

缺經費缺兵源 岸田難為

日本政府原擬「全體國民負擔」，以增稅籌措防衛經費，但引發民意反彈。據共同社最新民調，64.9%受訪者反對為增加防衛經費加稅。岸田決定2023年暫緩增稅，以免犯眾怒，招致下台的命運。

巧婦難為無米之炊，岸田僅能且戰且走，期待2023年重振日本經濟，擴大稅基，爭取民意支持落實新版「安保3文件」。

日本經濟榮景不再，且少子高齡化日益嚴峻，要在軍事上與中、俄較勁，以滿足日本的安全感，難度不小。日本2022年新生兒口數跌破80萬，較預期提早8年到來，按照此速度遞減，日本人口可能在2053年之前即跌破1億人口關卡。兵源短缺將是日本自衛隊最大的麻煩，擴大防衛支出、突破「專守防衛」不足以解決日本防衛的難題。

岸田深知難單靠軍事獲得安全，外交不可偏廢，希望展現外交手腕，除擴大與志同道合國家安保合作外，亦試圖與中國在此消彼長下，找到新的平衡點，以改善中日關係。一個穩定的中日關係遠較脫離現實的追求軍事大國更能使日本得到「安全」。「防衛萬萬稅」非日本國民所願，占GDP2%的防衛支出更為日本無法承擔之重，此僅滿足美國擴大對日本的軍售，挹注美國經濟。

美國前總統川普在2017年11月的美日首腦會談後的記者會上表示，日本多買美國武器，可為美國創造更多就業機會，日本亦能確保安全。川普所言，前者為實，後者為虛。《朝日新聞》以「形成日本自身威脅」為新版「安保3文件」下註腳。

日本難以重返二戰前軍事大國的地位，中國無須過度解讀新版「安保3文件」，將此與「軍國主義」聯結，視為日本走上戰爭之路。鄧小平曾言，中國首先要做好中國自己的事情，把中國發展好、建設好，顯示出中國社會主義制度的優越性，這樣才能更多地盡國際主義義務，為人類作出更大貢獻。只要中國持續發展，日本即不成患，此為印太和平之保證。