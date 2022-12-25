走過2022年，元宇宙的美麗新世界，還有話題最夯的Web 3.0趨勢，竟然從高峰跌落谷底，再次見證「幣圈一天、人間一年」的行內話。

回顧去年底，臉書公司更名Meta後衝破1兆美元市值大關，但1年後卻蒸發了7成，相當於一整個台灣的GDP。宏達電也在同一時間股價大漲3倍後，如今從宇宙被打入凡塵，今年全球VR裝置出貨量更只有858萬台，竟然比去年下滑5.3%。

包含比特幣在內的加密貨幣市值，則是從3兆美元最高峰，暴跌了7成。尤其FTX交易所暴雷倒閉，數百億美元資產曝險拿不回來，真的是連資深投資人與大型機構都被割了韭菜。

至於去年下半年大爆發的NFT市場，交易量也狂跌，只有巔峰時的零頭。今年第1季，全球NFT市場總交易額為125億美元，第2季跌到84億美元，第3季則為34億美元，初估第4季將低於15億美元。

腰斬再腰斬！NFT與加密貨幣主張的虛擬資產所有權，是進入元宇宙跟Web3.0的鑰匙，但如今連祖克柏都找不著元宇宙的大門，你我還需要鑰匙嗎？

台灣本土的DeFi（去中心化金融）與資產管理平台Steaker，則是讓台灣投資人的上千萬美元資金在FTX曝險後，進一步爆出非法從事金融特許業務，以穩定幣進行吸金，更是重傷台灣幣圈。

更關鍵的是，DeFi的被駭風險難免，今年每一季都有大型DeFi平台資安出問題，同樣是數百億美元的加密貨幣憑空消失。Zomma Protocol總經理饒芷涵透露，有DeFi平台的算法模型與智能合約，是一、兩個工程師寫出來的。只要一、兩個工程師就能招攬全球大把資金？一家台灣傳統金融機構，可得需要數以千計的工程師與資安人員，與諸多金融系統外包服務商，來攜手達到金管會的高標準要求。DeFi的開源立意良善，跨越中心化金融機構讓全球資金高速流動，但風險實在難控。

Google台灣前董事總經理簡立峰觀察，這一波市場急跌局勢，與2000年網路泡沫股災相似，但大家不要太過悲觀，因為網路泡沫後，高科技軟硬體產業迎來20年大多頭發展，「現在全球正在經歷，比當年還要龐大5倍的數位經濟轉折點！」

「下一波的動能，很明顯來自於AI與SaaS，如果台灣沒能搭上這波數位經濟，將失去許多機會！」簡立峰樂觀地說，他經手協助的新創公司達30多家，預估2到3年內都有上市機會，其中有2/3會選擇赴海外掛牌，以拓展資金及市場規模。

套句股市作手的老話，「行情總在絕望中誕生！」如今正是台灣新創團隊逢低進行全球布局的最佳時機，寒冬後的春天應當不遠了。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）