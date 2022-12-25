新任縣市長25日就職，首善之區台北市無疑是最受矚目的焦點。台北市長蔣萬安宣示將推動機會之窗，讓台北市成為幸福的偉大城市。然而，在台北市政的背後，蔣萬安還有一個更重要的使命必須進行，那就是近30年來蔣家在台灣政壇的風風雨雨，需要有一個公正的歷史評斷，尤其是已經被扭曲的兩蔣歷史定位。

迴避問題 欠缺大格局

之前蔣萬安部署市府小內閣，外界評價褒貶兼有，其中引發最多爭議的是任用作家蔡詩萍擔任文化局長，更招致深藍族群的強烈不滿；此外，蔣萬安突破禁忌，邀請陳水扁以前台北市長身分「回娘家」參加其就職典禮，也引來外界不同意見。在台灣這樣一個民主多元的社會中，蔣萬安此舉可謂用心良苦。

說到底，國民黨失去首都執政權8年之久，這回好不容易重新拿回，面臨全新的形勢與挑戰，如此重擔交到蔣萬安手裡，一切都還只是開始而已，應該給予蔣萬安表現的空間與時間。但作為國民黨內的政治新星，蔣萬安真正最被外界矚目且議論，也是他無可迴避的身分，正是他身為「蔣家」第四代的角色。

從2000年台灣首度政黨輪替以來，國民黨已兩度在野，但即使在朝執政，這麼多年來也始終沒有為蔣中正、蔣經國兩位故總統的歷史定位，做出一個公正客觀、令全民信服感動的論述。

在民進黨持續汙名化、選擇性批判下，多年來兩蔣的歷史貢獻不斷被扭曲，形象更被不斷醜化。但當初如無蔣中正抵禦中共犯台，就沒有後來的金馬台澎，現在民進黨一味親美抗中卻失了海峽中線、失了國格；當初沒有蔣經國，就不會有後來台灣的民主和經濟發展，如今民進黨卻沒收民主、箝制言論，陷台積電於地緣政治風險。蔣萬安因緣際會，未來政治發展充滿希望，但他最重要的認知與使命，尤應在於公正客觀地還原兩蔣的歷史定位，這不僅是為蔣家，也是為歷史還其公道，更是為中華民國的未來發展灌注活水。

現在蔣萬安從立委一躍而為台北市長，他的一言一行都會被放大檢視，這既是他的優勢也是考驗。對於蔣家究竟是蔣萬安的包袱抑或資產，一直是各界辯論的議題；2015年蔣萬安曾回答BBC中文網的採訪說，蔣家對他而言不是負擔，也不是光環，而是血緣，除此之外，沒有任何特殊意義。

扛起使命 還歷史公道

這顯然是一個迴避風險的「安全」答案，卻也是一個冷冰冰、欠缺視野與擔當的說法。當蔣萬安置身選戰、面臨流彈四射時，這也許是一個還不錯的防護罩，但當他選上台北市長，集權力與視聽於一身時，就應該以更勇敢負責的表態，展現更高的格局與積極的影響力。事實上，蔣家的光環或包袱是一體兩面的，對蔣萬安究竟是負債或資產，全看他自己如何真誠面對、智慧處理，一味閃躲當然會變成原罪或負債，反之當然就能成為坦然無愧的資產。

在剛結束的選戰中，蔣萬安能突破三腳督的迷陣，其實也有某種幸運的成分，因為在此之前，他才拋出將「中正紀念堂」轉型為「台灣建設紀念館」的主張，結果綠營得寸進尺，深藍則氣到發抖。不少人認為，他身為蔣家後人卻想兩面討好，反而搞成兩面不是人，而且他對蔣家的功過論述顯得閃爍無力，民進黨磨刀霍霍，準備對他大肆逼問。不料冒出了周玉蔻以緋聞案傷及無辜的鬧劇，引發公憤，致使原本嚴肅的議題變調；再加上陳時中的防疫弊端連環爆，使蔣家功過議題完全被淹沒，蔣萬安雖因此逃過這次考驗，不過未來這絕非蔣萬安應坐等別人上門叫陣的議題，他要主動完成兩蔣歷史功過定論的課題。

連蔡英文在提出「中華民國台灣」的新論述後，都會再打出「蔣經國牌」，積極開拓中間選民的選票，進一步向台灣主流民意挺進，蔣萬安沒有理由閃躲。

從蔣中正遷台後的復興中華文化，到蔣經國的建設寶島台灣，兩蔣的歷史功過絕非民進黨的扭曲所能片面詮釋，在國民黨也不敢面對的時刻，如何還兩蔣公道，這是蔣萬安責無旁貸的歷史使命。