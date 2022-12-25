12月25日是大家幾乎遺忘的行憲紀念日，今年的這天除了新任縣市長就職外，還有縣市議會議長和鄉鎮市民代表會主席選舉的重頭戲。雖然地方自治是我國實施民主憲政的基礎，但這次議長選舉爭議不斷，尤其台南市黑影籠罩，57名議員中竟有18位向警方申請了安全隨扈，還得夜宿議會保平安，真是對行憲紀念日的一大諷刺。

不僅如此，民進黨長期執政的台南市，各方人馬為了爭奪議長寶座，不僅大選前就已黑影幢幢，日前更有局處首長涉貪瀆遭羈押，也讓複雜糾葛的「金權利益」關係若隱若現。如此現象，對即將接任黨主席的賴清德來說，就算想務實地以民主進步邁向台灣獨立，卻因地方政治的腐敗，早已使台獨失去了道德高度。

民進黨在中央全面執政6年多，台南市又是民進黨的大票倉。在九合一大選投票前就發生了88槍事件，當時檢警淡化處理，據說也和其後的議長選舉有關。現今看來，莫非因台南市凸顯出的黑金政治現象，其實已是民進黨中央持續全面執政的基礎，故擔心地方基礎不牢，就可能讓中央的執政地動山搖？

台南市議長選舉前一日，台南市的民進黨立委陳亭妃在臉書發文質疑「黑道介入台南市議長選舉！總統、副總統、代理黨主席、市長還要繼續靜默嗎？」這是她發表「不自殺聲明」後的再度吶喊，雖仍改變不了民進黨對台南市議長選舉的安排，但卻一再證實台南市的政治不清明。饒富意味的是，陳亭妃為何只點名這4個不應靜默的人？

蔡總統日前才辭民進黨主席，以目前仍掌握的權力和資源，能夠左右台南市議長的選舉自不在話下，且對於黑道介入選舉，她更負有政治責任，但她對陳亭妃的喊話視而不見。而代理黨主席陳其邁只是臨時性任務，自己還有高雄市議會正副議長選舉要「喬」，應是自顧不暇。而最值得玩味的，則是副總統賴清德和台南市長黃偉哲。

賴清德是前台南市長，現正在同額競選黨主席，也是綠營2024總統大選最可能的侯選人，台南市最近一連串的爭議事件，他的態度備受外界關注，但到目前為止他卻保持靜默。賴應該深知，多年來民進黨為了勝選，早已融入了地方的角頭文化，若黑金政商關係被挖得太深，他恐怕難全身而退。而黃偉哲當然也面臨了類似的窘境，故他雖擁有維護治安的行政權，但施力的力道也得小心拿捏，免得傷到自己。

台南市民進黨正國會的6名議員公開表示，雖然拒絕為黑金黑道背書，但仍會含淚投給民進黨這張「黨證」，可說公然打臉民進黨的「清廉」，更是對民主憲政的地方自治和選舉制度的一大諷刺。這說明了權位和利益都優先要為政黨所用，如此才能取得分配資源和利益的資格。這次民進黨如願拿下了台南市議會的正副議長，但卻洗不去黑金的汙名，當市民心中對黑金的疑問無法消散，2024大選時，他們還會是民進黨的鐵票嗎？（作者為民主文教基金會董事長）