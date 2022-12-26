【王國南將軍原著】

●有驚無險

某一天的夜晚，有20幾個中國機組（每組十人），從事夜間長途訓練。所飛的航線是從Pueblo到達拉斯，然後再飛回來。起飛前的任務提示中，所預報的天氣晴朗；而事實上，出航的這一段也確是晴空萬里，尤其是Dallas的燈光輝煌，老遠就可以看到了。

回程中一切順利，到達了規定的高度，保持著不變的航向，在一個孤寂的夜空中，甚至會感覺有幾分「無聊」。就在這意識懶散的回程中，大約飛了20幾分鐘，忽然看到前面的一團烏雲，正要四周看個清楚的時候，整個飛機已經進入雲中，從機翼前緣的Passing light處，更反映出兩團大紅的雲塊，看起來讓人有觸目驚心的感覺。

當時的高度，大概就可以超越雲層之上，跟著就推上油門往上爬。但到了15000呎時，不但未能出雲，而且飛機開始震抖，外面紛紛的大雪，很清楚的可以看到。心裡馬上想到，啊！我進了Snow storm。為免自己受驚，乾脆把passing light關掉。但一直爬到17000呎，仍然在濃雪之中。由於我對B-24的操作已經相當熟練，可以說是駕輕就熟，也有著充份的自信。

雖然進入了一個不預期的情況，也影響不了應有的沉著，一面與地面連絡，一面減低了速度，以適應空中的亂流；同時仍然保持既定的航線，潮著中途La Janta站飛去。因為大家都未帶氧氣面罩，乾脆降到7、8千呎，以免組員缺氧。

事有湊巧，就在飛機到達La Janta上空的時候，正好出現一雲洞，可以清楚的看到機場，趁著這個雲洞，盤旋下降了一個圈，在一千多呎的高度，就可以目視飛行了，毫不費力，安全返回到Pueblo。自己除了對自己一組的安全負責之外，並沒有任何職務上的責任；同時，也沒有任何的權力去管別人的事，回場後，按規定填完應有的報告、吃飯、卸裝，就回去休息了。

第二天早晨起來，在飯廳吃早飯的時候，各項消息都來了，頭天晚上，一共有11架飛機迫降在外場；其中更有兩架迫降在小型的輔助機場上，其中賈文宣的飛機，由於出雲時高度過低，左趐竟夾帶了一條樹枝。所幸大家都是技高一籌，處置恰當，沒有造成任何人傷、機損。最後，在外地迫降的飛機，都於次日飛回到Pueblo。真算是有驚無險。

1941年到1947年，美國一共為中國訓練了兩千多名的空軍人員，這些人員不但是中國抗戰後期的主力，也是1950年代台海上空的守門員。其中有部分人員於受訓期間就不幸殉職，葬身異國。旅美文史專家李安，因其中之一為其叔叔李嘉禾，特費數年時間，考證在美殉職的人員，並著有專書。一共找到了57位的墓碑。（圖文：作者朱力揚提供）

●功虧一簣

受訓結束前，有一次高空長途、編隊，實彈轟炸的演習，由於我們一共有36架飛機，所以預計分3批執行。第一批由副領隊之一的王世籜中校擔任領隊，共計有12架。我不在該批之中。等他們回來落地之後，聽說認錯了目標，誤炸了一個牧場；還引起了一場局部的火災。因為這樣的一個結果，後兩批的演習都取銷了。整個的訓練已經完成，只是少了最後的一簣。

●Fare Well

我們結束了在美國20個月漫長的訓練，於1945年5月3日到達了Topeka Kansas。在當地，5月初的天氣仍然相當的涼。Topeka是當時所謂Oversea School的所在，所有派往國外的空軍人員，都經過這裡，補齊了所有應有的裝備；並經過詳細的地區介紹，如當地的民情風俗、天氣狀況、地區特性以及衛生條件等等的講解。讓出國服勤的人員都有一個完整的概念，庶不至人地生疏而難於適應。

在我們中國人的觀念，所謂「行李檢查」，主要是檢查你的行李中「多」帶了什麼；猶記得駐防在蘭州的時候，有人從西北的迪化、伊犁回來，「多」帶了幾罐香煙，就能加以「走私」的罪名，處以不合理的懲罰。而這裡是根據他們的清單，核對你行李中不夠的項目，例如：褲子要3條，背心要7件等。如有不符，當場補足。

事後得知，他們是怕你偷懶，自己不隨身帶，日後增加戰地補給人員的負擔。每人裝了3個滿滿布袋的衣服及雜物。在這裡，除了接收飛機之外，個人應有的裝備，也統統補齊。例如飛行員、領航員的手錶，領行員的六分儀，每人都有的太陽眼鏡，以及全組的傘具、救生射備，都要補齊。

（作者著有《中國空軍抗戰記憶》一書）

【未完待續，朱力揚專欄每週一刊出】