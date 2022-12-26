前英國首相邱吉爾有句名言「千萬不要浪費一場好危機」！民進黨完全執政7年、最近一次2020年全國性民意的總統大選，蔡英文更囊括817萬票，這是台灣選舉史上的最高票；如今遭逢2022年選舉潰敗打臉，檢討報告淪為黨內「天天找戰犯」，真的是「浪費了一場『好』敗選」。

邱吉爾講這句話是因遭逢二戰，英國百廢待興，通膨壓力沉重，人民生活困苦，領導者展現反省的態度。意即，假如被逼到絕境而能全力突圍，把危機變成轉機，這就不枉為一場「好」危機；但若無法學到教訓，扭轉頹勢，只坐以待斃，那危機就依然還是危機。

民進黨一手好牌輸了了，當然不是僅僅黨主席蔡英文一個人的問題而已，做了快滿4年閣揆任期的蘇貞昌，與民意脫節又缺乏反省能力，所以才會慘輸到這樣的地步？蘇貞昌厚著臉皮不下台，那其他人又能檢討出什麼高明的見解，民進黨只不過平白「浪費了一場『好』敗選」而已。

無論是找戰犯或戰犯自首，其實只需三五天時間就明朗了，等支持者發洩不滿情緒也就有交代了，不至於到現在全黨還沉浸在敗選氛圍難以自拔。拖到現在準黨主席賴清德下鄉，傾聽基層聲音後指黑金、側翼、論文抄襲是「礦坑中的金絲雀」，黨，才能真正明白問題的癥結嗎？

選前，民進黨難道沒有示警的金絲雀嗎？有啊，高嘉瑜說「一屍五命」、林佳龍說「陳時中仇恨值高」、前總統阿扁早叫陳時中趕緊辭指揮官，不要「踩著萬人屍體而上」，甚至，2019年賴清德遭網軍霸凌，賴自己就有切身之痛。完全執政下的權力傲慢，要麼自我催眠、要麼裝睡不願醒，就像當時行政院發言人丁怡銘明目張膽操弄「哏圖之亂」……也只見王世堅這隻小金絲雀嗚嗚悲鳴，還有其他人敢跟蘇貞昌五四三嗎？

「金絲雀們」的哀鳴，蔡英文和蘇貞昌視而不見、充耳不聞，著實「浪費了一場『好』敗選」。輿論誤以為蔡政府意識形態治國，遂行黨意超越民意，結果是連黨意都做不到位、落得眾叛親離，蔡英文死鴨子嘴硬說「中央政策沒問題」，就像鴕鳥遇到危險把頭埋進沙裡，自欺欺人罷了！

現在民進黨內「鴕鳥們」很多很多，倖存的「金絲雀們」卻一個一個掛了，到了2024大選，半死不活的金絲雀還剩多少？

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