馬斯克財富是真的富可敵國。不但做電動車生意，還是領域，包括航太產業。

他的星鏈計畫，要把4萬多顆小型低階衛星，打上軌道。這是以一己之力，占領了全人類的大片衛星軌道。

俄烏戰爭中，星鏈幫烏克蘭在通訊跟情報上，有重大貢獻。而星鏈跟美國軍方，還有其他項目合作。

科技+軍事+富可敵國，已經夠嚇人。他本身更是網路紅人，一舉一動，一言一行，引爆資金流動。他玩比特幣，又搞狗狗幣，不亦樂乎。

Amazon的貝左斯，買的是《華盛頓郵報》。馬雲買的是《南華早報》。歐美主要媒體，也都屬於少數資本財團。但馬斯克買下推特，這讓他的影響力，跟其他財團，不可以道里計。

網路平台，比傳統媒體的權力，大太多了。更跨越國界。對影響人類的思維與意識形態，有無與倫比的權力。而且很難被政府實質監管。當然，美國政府可以。畢竟網路是美國軍方發明的。

馬斯克直接拿下全球性網路平台，還從股票市場下市。這表示，很多推特的內部資訊，將來就成為私人公司的隱私，不需要向公眾報告。於是馬斯克的權力會更大。

平台可以幹嘛呢？臉書的劍橋門事件，是極少數浮上檯面，被發現的。就是利用臉書收集的用戶大數據，用演算法，推送或是屏蔽資訊，影響美國選民的想法，最後影響選民的投票結果。

馬斯克拿下推特後，恢復了川普被禁的帳號。又挖出推特在2020年美國總統大選時，大量打壓屏蔽，各種對川普有利的資訊。推特也打壓對拜登不利的訊息。FBI相關人士，在推特中高層任職。推特甚至還直接接受拜登陣營指令，操控輿論。馬斯克揭穿推特的一小部分醜惡。但這只不過是冰山上的一小塊。

其實美國不是第一次發生，這種用網路平台操控輿論跟選舉的事。美國政府就被拆穿過一次。史諾登早就向全世界揭穿稜鏡門。美國政府透過種種手段，要求所有科技公司開後門，或是讓情資人員直接進駐，或是技術機密上交。好讓美國政府可以無遠弗屆，監控、監聽、監看地球上的所有人。而稜鏡計畫，只是許多計畫中的一個小計畫而已。他也因此被美國全球通緝。

現在，沒有人可以離開各種網路平台。網路平台的各種所謂的演算法，決定了你發出去的訊息，可以被多少人看到。被哪些人看到。控制了哪些消息被重視，哪些訊息被無視。網路平台控制了人們的娛樂、消費、訊息。於是控制了人們的情緒跟行為。可以決定商品銷路。可以決定輿論，也可以推翻一個政權。

一人一票的選舉制度，需要政客撩撥選民的情緒，更需要大量的金錢助選。所以，政客跟資本集團的合作，是民選政治的基本常態。媒體跟網路平台，又都屬於極少數的大型資本財團。資本跟權力，成為一體兩面，操控一切。人們，就在自以為自由的新奴隸制度下，被愉快的操控著，也無知的愉快的活著。

看中國在國際宣傳遇到的艱難，看看中國平台跟華為，為什麼被美國鎖定打擊，那就一點都不奇怪。華為不肯股票上市，又不肯為美國政府開後門。那就必須被消滅。至於中國大陸平台，除非願意交出機密，跟美國政府合作如滴滴，否則就危害美國的國家安全。至於國際媒體，已經被美國資本集團掌控。中國的訊息，哪容被看見？

所以，究竟是網路平台屬於人們？還是人們被網路平台跟背後的集團，利用大數據，精準的操控著？（作者為作家）

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