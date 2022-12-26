美國總統拜登於12月23日簽署「2023年度國防授權法案」（National Defense Authorization Act，NDAA），授權未來5年提供台灣100億美元軍援。並呼籲台美聯合軍演、台灣參與「2024年環太軍演」。針對前者中共罕見由外交部、國台辦、國防部、人大外事委員會24日同聲嚴詞批評美國國防授權法案。

中共東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，12月25日「中國人民解放軍東部戰區位於台島周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練，這是針對當前美台升級勾連挑釁的堅決回應。戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

我國防部於12月26日公布，共軍機艦在「聖誕節」當日，國軍共偵獲共機71架次（其中逾越海峽中線及進入西南空域47架次），計有殲-11機12架、蘇-30機6架、彩虹-4無人機1架、殲-16機18架等機型，分別在接近浙江與福建交界處、福建南日島、福建與廣東交界處之台灣海峽中線越線；另運-8遠干機、運-8反潛機各1架，在福建與廣東交界處之台灣西南國際空域。餘殲-16機、空警-500機與無偵-7機各1架，在東沙島東北之台灣西南國際空域。共艦在台灣周邊海域數量瞬間由3艘次提高至7艘次。

許多專家認為共軍機艦大舉對台軍事動作，是跟近日美國總統拜登簽署通過「2023年度國防授權法案」有關。但啟人疑竇的是美方究竟是什麼因素再度觸發中共與解放軍敏感神經？

共軍機艦聖誕節大舉出動為哪樁？（圖／作者陸文浩繪製）

近期亞太區域安全劍拔弩張，中共「遼寧號」與美軍「尼米茲號」航母各自在日本大東島以東（日本以南；沖繩以東），以及關島周邊海空域與日本自衛隊機艦聯合軍演。加上中俄海軍於12月21至27日在浙江舟山至台山以東海空域，進行「中俄海上聯合2022」軍演之際。

首先，筆者發現，近年共軍東部戰區執行諸軍兵種聯合戰備警巡，甚至提升至聯合火力打擊演練，係因為一、美軍航母編隊等大型作戰艦在台灣周邊海域活動，尤其是頻密地經巴士海峽往來西太平洋與南海航道。然近期，共軍積極演練在台灣西南至東南國際空域，模擬共軍空中兵力聯合打擊美航母編隊，使得美軍航母、兩棲攻擊艦、核潛艦等戰略艦隻，由巴士海峽轉為經菲律賓島嶼間國際航道往來南海及西太平洋。且近期美航母軍在西太平洋活動，並無航經上述海域。

第二種是國外政府官員或在國際具有影響力之退休官員訪問台灣，才會觸發共軍以「聯合戰備警巡、聯合火力打擊」演練要挾台灣與美方。這種案例，以8月初美國眾議院議長裴洛西訪台（請參閱20220805尚青論壇》中共軍演不甩「默契」 當心航母海空聯訓）。僅共軍這次高規格的空中兵力立即投入聯合演練，雖看似少了火箭軍參與，但在台灣周邊海域當時的禁航區一至六可能待命的遠距中共艦船，可立即投入抵近台灣，數量由3艘提升至7艘。

其次，筆者從以往觀察，中共對於「美對台軍售」，只要美方所販售的武器，不涉及戰略攻擊性打擊武器，基本上中共頂多外交部、解放軍、國台辦隔空叫囂，共軍軍機頂多象徵性警巡。但這次，除重申美方此法案「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。」但重點是指責美方「台灣是中國的台灣，中國內政不容任何外來干涉。」這原因，是法案「包含美國政府將派遣官員駐台計畫，並指出駐派美官平均留台期限最長2年，第一年需學習中文，第二年則需在台灣的行政機關或立法院工作。」這才是導致東部戰區讓平安日不平安的原因。

最後，令人擔憂的是，由於中央軍委主導東部戰區主辦「中俄海上聯合2022」軍演，組織東部戰區海空軍和北部戰區海軍，與俄羅斯太平洋艦隊遠海編隊在浙江舟山至台山以東海空域進行聯合防空、反艦、反潛等綜合演練，以及北部戰區海軍「遼寧號」航母編隊機艦在日本沖繩以東海空域進行遠海演練。我方應嚴密掌握，前述共軍兵力是否會立即轉場抵近台灣周邊海空域，配合東部戰區上述兵力，執行諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練，是我政府相關單位必須高度警戒與關注。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※