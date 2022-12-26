高雄市議長投票結果25日出爐，由民進黨議員康裕成（左）與無黨籍曾俊傑（右）當選正副議長。（中時資料照，袁庭堯攝）

「識時務者為俊傑」，什麼叫「時務」？時勢所趨，利益所聚之處，就是「時務」。什麼叫「俊傑」，擅於觀風望色、趨炎赴勢，就叫做「俊傑」。從這個角度來說，甫以國民黨名義參選高雄市議員選舉，然後竟在當選不到一個月後，受到利益的趨使、貪圖副議長名銜，居然違背信諾，帶槍投靠民進黨的曾俊傑，真的可以說是道道地地的「識時務者為俊傑」了。

平心而論，這種「俊傑」，在台灣政壇上還真不少見，1992年，陳哲男接受國民黨提名，競選區域立委，在選前倒戈，宣布退出國民黨，改以無黨籍參選，就是一例。其後他順利當選，隨即加入民進黨，大受陳水扁器重，連獲各種勳章，成為民進黨中足以呼風喚雨的重要角色，而開始招權納賄，最後身敗名裂，鋃鐺入獄，就是最有名的例子。

陳哲男雖叛出國民黨，畢竟還是算有點骨氣的，在選前就宣布退出國民黨，可曾俊傑就不一樣的，在選前積極爭取到國民黨提名，在柯志恩大力輔選下當選，但是卻因爭取不到副議長的提名，於是轉而與民進黨勾結。如此背骨、反覆，也就罷了，眾人皆知其所為何來，卻偏偏還要擺出一副義正辭嚴的姿態，滿口「為了城市的進步而不分藍綠」的說辭，既欲其利，又圖其名，如此厚顏無恥、賣友求榮的人，還真的是世間罕見的。

選舉方畢，緊接著議長、副議長之爭，隨即拉開序幕，開闢了另一戰場。究竟議長、副議長有何利益可圖，稍微觀察一下台南市議會的「黑道疑雲」，就可思過半矣，其間當然充滿了各種龐大的利藪，足以讓人不顧一切，奮然而爭。曾俊傑與民進黨搭檔競選副議長，司馬昭之心，豈能瞞得過眾人？陳哲男之背離國民黨，勉強來說，還是因不滿當時國民黨內的巨頭及其路線，作孤注一擲，轉而與國民黨抗爭；曾俊傑如果真的是因志趣不合，不願與國民黨為伍，那在選舉之前，就應該高張異幟，早早宣示退出，豈有在用盡國民黨的資源當選後，就立即來個回馬槍，「西瓜偎大邊」，也不是這麼個「偎」法，人情、義理，兩皆喪盡，還要在口頭上大佔便宜，除了「忝不知恥」外，真的找不到別的字詞可以形容了。

政壇反覆、風雲時起，利之所趨，搶占高位，以謀利圖財的政壇人士，幾曾會將人民福祉、城市發展放在眼裡？而朝三暮四，今日背棄盟友者，來日必然再度反覆叛離，漢末的呂布，雖是人中之龍，但先後投靠丁原、董卓，又從而背棄之，宋代秦觀評論道，「夫以（呂）布不忠於丁、董也，其肯忠於曹氏乎」，最終為人信用度破表，死於白門樓，世世受到後人恥笑。曾俊傑能力、才具，當然不能與呂布相提並論，而狗彘之行，卻如出一轍。可笑的是，曹操雖是一代梟雄，還能看出這點，民進黨的陳其邁，正是當年背盟的陳哲男之子，為天南一霸，卻連這一點都不能看透，與虎謀皮，最終將會得不償失。

以小觀大，台灣政壇上如曾俊傑如此「識時務」的人，恐怕還是不少的，從政者毫無理念，唯利是圖，這是台灣政壇一片烏煙瘴氣的根源。藍綠兩黨互爭，只想招降納叛，而不思培養自家的人才，致使心存僥倖者，於中可以暗通款曲、左右逢源，這是最致命的政治墮落。曾俊傑之事，民進黨引狼入室，後果將會如何？尚未可知；而國民黨無鑑識之明，濫竽亦可充數，更是應當檢討，而百姓最為無辜，只能眼睜睜看著這群無恥「俊傑」在政壇上縱橫捭闔、招搖撞騙，才是最大的悲哀。（作者為退休大學教授）

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