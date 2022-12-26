晚清「洋務運動」健將之一鄭觀應，為挽清廷於危亡寫了兩本書：「救時揭要」和「盛世危言」。渠費盡心力的結果，終未能挽狂瀾於既倒，清朝還是因沉屙深重，病入膏肓，以致覆滅。鄭在當時已看到清王朝的氣息奄奄，猶有書生意氣，想在亂世來個撥亂反正。筆者佩服他這種「心所謂危」的扶大廈於將傾的用心，並將這一用心，用來關注當前台灣的情勢。

若如民進黨政府將當前台灣情勢形容為「盛世」，那是在「練肖話」；但如硬說是「亂世」，卻又有點「言過其實」。表面上我們不是「歌舞昇平」，甚至「紙醉金迷」嗎？歷史事實告訴我們，從盛世到亂世，中間必定有個過程，那叫做「衰世」。

以清朝為例，康、乾的盛世之後，到了中葉雖有「同治中興」，卻已百病叢生；先有洪楊之亂，八國聯軍，義和團，搞到後來賠款四萬萬五千萬兩。慈禧太后及光緒皇帝出走西安（當時叫西狩），1911年辛亥革命，終於導致了它的傾覆。這些歷史軌跡告訴我們，台灣今日的情勢，尤其蔡政府這次選舉大敗之後，這一由「衰」而「亂」的進程，已然提前到來。

為何一夜之間，有這種「一日之寒」的驟變，根本原因當然是「非三日之寒」的必然結果。選後民進黨政府說要來個大檢討，但至今為止，我們看到的景象卻是蔡總統依舊神隱，蘇院長仍然死皮賴臉，陳明通依舊老神在在，薛瑞元竟有「掮客」之說。這些現象告訴我們，蔡政府將「有權不用過期作廢」，「黨的政策像月亮，初一十五不一樣」發揮得淋漓盡致。

元朝末年，吏治敗壞，而有為官為吏的「不可一日無權，不可一日無錢」之說。對照民進黨政府由上到下的影像，倒是若合符契。「不可一日無權」就是當前上層的結構形態，「不可一日無錢」就是現在台南有黑道案底的大小民代的寫照。另外，還有巧立名目，歪曲「學而優則仕」理論，讓一些略識之無之類，沐猴而冠，斯文掃地，師道陵夷，此乃台灣由衰世走向亂世的根本原因。

以上所有現象，可用孟子一句話來概括，就是「上下交征利」，同時不要忘了下一句可是「而國危矣」。毛澤東曾說：「事物發展的根本原因，不是在事物外部，而是在事物的內部」。這也就是「物必自腐而後蟲生」和「千里之堤，潰於蟻穴」的道理。民進黨敗選最根本原因，就是上述道理最具體的反映。

蔡政府至今不循此病因治病救人，還妄圖以追殺一些不同黨派的當選人為急務，這絕非是它病急亂投醫的愚蠢，而是「圍魏救趙」的狼子野心。這種野心勢將加速其內部潰散，更可惡的是，也將加速台灣由衰世走向亂世時間的到來。（作者為退役少將）

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