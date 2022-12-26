21日，時任台北市長柯文哲表示，他再過幾日就要卸任，最後一份公文上要寫「財團勾結議會、詐取國家錢財」。而談到下任市長蔣萬安，柯文哲則沾沾自喜，「他自認能做的事情幾乎已完成，接任的蔣萬安只要照步調可安度兩年。」

看到八年前宣稱「改變成真」的柯文哲，最後關頭仍只會自我感覺良好與消費他人，完全無視他讓台北市一成不變的現實，更無視他給蔣萬安留下的巨大爛攤子，著實讓人感到唏噓與不堪。

如果要回顧過去十年，台灣最大的政治事件，柯文哲2014年旋風當選就算排不上第一，也排得上第二。那時柯文哲不只高票當選，更成為市民津津樂道的話題，除了本就深綠的朋友欣喜若狂，高興台北市終於在阿扁市長後又政黨輪替外。許多政治色彩不明顯的親友同學，甚至碰面時都會談到，什麼「寄望柯文哲徹查大巨蛋」、「改變台北既有分贓體制」等等都成為許多人的期待。

更難能可貴的是這樣的討論已經超出了傳統的政治同溫層，不再只是中老年人或者熱血青年的話題，而是滲透到上班族等日常專注於生計，對政治討論意願低的群體，從中都可看出柯文哲的高人氣。

然而，他又是如何糟蹋這樣的機會？他當市長前兩年，大眾印象最深刻的，是他口中的「五大弊案」變成「五大案」，最後除了大巨蛋停工外，其餘都無疾而終。而大巨蛋拖到2020年才復工，直到柯文哲兩任卸任最後一天都還沒完工。其他如長照、都更、社子島、內湖交通、社宅等議題，也通通雷聲大雨點小（至於五萬戶社宅……完全跳票），讓市民感受不到任何改變。柯文哲的聲望也因此一路下滑，儘管以幾千票僥倖於2018連任，但在各大媒體推出的六都與全國滿意度上，他幾乎都墊底。六都滿意度都是最後，全國滿意度也多半倒數前三。最後連帶他的接班人黃珊珊，也是第三名黯然敗選。

柯文哲之所以作不出成績，原因很多，如果只能歸類出一個，那就是他對人才的不尊重。台北市政府打從他上任後，公務員就出現逃亡潮。2014年上任第一天，他公開教訓台北市警局信義分局長李德威，揚言再有打人事件，「我就把你換掉！」對下屬有要求，或許還算合理，但有必要公然羞辱人？

事實證明，如果人家是人才，無論是政務官還事務官，都有選擇，未必要待著給市長羞辱。被柯飆罵2周後，李德威與任職消防局主秘的妻子楊炳芬火速申請退休，後經鴻海集團董事長郭台銘邀約，夫婦2人擔任該集團「消防安全總管理處」處長職位，薪水高得多。這只是一個案例而已。政務官部分，柯文哲有太多位副市長與局處首長，都因受不了柯文哲的不專業與情緒化指揮而黯然離職。原先從各地禮聘來的人才，往往都待不久。前副市長周麗芳、交通局長鍾慧瑜、教育局長湯志民、法務局長楊芳玲等，陸續因不同原因離職。對此柯毫無反省，甚至還搞出過「市府人員不配合測謊就離職」的大醜聞。人才都跑光了，在位的也離心離德，市政無成績不是很正常嗎？

柯文哲說自己「能做的事都已完成」，相信聽在蔣萬安團隊耳裡，應該是哭笑不得。看著八年來進步有限的台北市，無論長照、都更、社子島、內湖交通都積弊已久，相信蔣萬安應該感觸甚深，甚至很驚悚。但無論如何，台北市民還是配得上一聲「恭喜」，畢竟現在換了新市長了。蔣市長若能秉持以往當立委的的風格，尊重人才，帶著靠譜專業的新團隊，假以時日絕對比柯文哲表現好得多。原因無他，那個愛折騰、愛嘴炮、愛內耗卻不捲起袖子做事的市長下台了。（作者為網路媒體工作者）

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