中共中央經濟工作會議落幕，除定調平等對待民企，鼓勵網路平台發展外，並提出提振市場信心、恢復和擴大消費、帶動社會投資、促進房地產業健康發展、啟動傳統服務業發展、加快建設現代化產業體系、大力度吸引和利用外資、防範化解重大風險等8重點工作，疫後大陸經濟可望加速復興。

民營企業撐起經濟

中共定調平等對待民企，恢復網路平台活力，雖顯得突然，但也不意外。11月大陸工業生產年增率下滑至2.2%，創6個月來新低；固定資產投資增長5.3%，寫下今年最糟紀錄；零售銷售大幅衰退5.9%，遠低於市場預期；原本寄予厚望的出口，隨著全球需求萎縮年減8.7%，創下疫情以來最大跌幅，在在顯示當前大陸經濟的窘境。

面對嚴峻的社經情勢，新冠病毒致命性既已大幅降低，大陸周邊的台灣、韓國、日本感染率雖高，但死亡率甚至低於流感，大陸鬆綁管控是可預期之事。大陸果然出乎外界預料大幅鬆綁管制措施，隨著大陸疫情解封，野村、大摩及高盛等外資機構紛紛上調大陸明年經濟成長率到接近5%、甚至在5%以上，就是著眼於疫情鬆綁對人流與經濟活動的加分作用。

特別是大摩，直接在報告中表明，不排除明年大陸經濟將出現V型復甦，時點可能會比原本預期提前兩個月。當然，鬆綁初期大量染疫及死亡人數，將壓抑消費與投資需求。但根據各國陸續開放的經驗，這段期間可能不會太長。等到陣痛期過後，就有望迎來一波內需大爆發潮，帶動大陸經濟復甦與增長。

儘管如此，對大陸當局來說，政策仍不能太過被動。加快經濟復甦需要端出牛肉，抓緊方向點火助推。這是今年中央經濟工作會議，習近平強調堅持「兩個毫不動搖」，力挺民營經濟和民營企業發展壯大，表明支持平台經濟發展的原因所在。如何激發民間活力、驅動市場力量，正是能否成功關鍵所在。

國營事業是大陸不可動搖的存在，也是官方重點扶持對象，但民營企業才是撐起大陸經濟的真正英雄。根據大陸國家統計局統計，2021年民營企業占全部企業家數比重98.2%，占城鎮勞動人口比87.4%，粗估貢獻經濟比重超過6成，從這些數據可看出民營企業的重要性無可替代。

數位經濟監管放寬

值得注意的是，民營企業與近年來快速興起後又被高度監管的數位平台經濟，有著密不可分的關係。互聯網巨頭，如騰訊、阿里巴巴與京東等，都是民營企業，結合數位、網路、平台的新經濟模式，不僅促進大陸內需消費升級與投資增長，也讓大陸在全球數位經濟發展取得領先地位。

大陸國務院《攜手構建網路空間命運共同體》白皮書指出，截至2021年，大陸數位經濟規模45.5兆人民幣，占GDP比高達39.8%，連續多年位居世界第二。數位經濟已成為推動大陸經濟成長的重要引擎，成功關鍵就是政府放手，讓市場自由發展，激發民營企業的創新活力。

據此觀之，要在疫後加速經濟復甦，由民營企業主導的數位平台經濟不可或缺。這也代表習近平力挺民營經濟、壯大民營企業、支持平台經濟發展的宣示，絕不能只是口號、口惠而實不至。徹底落實「兩個毫不動搖」，讓民企與國企可以在公開透明的法治環境下公平競爭，才能充分發揮民企的競爭力與效率，進而拉動大陸經濟成長。

從40多年來大陸經濟改革發展軌跡來看，民企並不害怕市場競爭，怕的是國家力量背後掣肘及政策資源分配不公。中共中央經濟工作會議除定調支持民營企業外，並決定積極加入CPTPP與《數位經濟夥伴關係協定》等高標準協定，以吸引更多外資投入，並將擴大市場準入、加大現代服務業領域開放力度，在這些政策指引下，相信大陸明年經濟不需要悲觀。