在千呼萬喚中，行政院終於宣布開放小三通，開放的主要內容包括於春節前後兩周實施、旅客只限金馬民眾及大陸籍配偶、金門每天最多只能1班，而馬祖最多只限每周2班。至於未來小三通的安排則視春節開放的執行效果再進行滾動檢討。此政策宣布後立即遭到各方責難，尤其是台商反彈最大，因為這代表他們春節由小三通返台的可能性將完全消失。

3年前全球疫情爆發之後，政府就宣布中斷小三通，同時也把兩岸航點大幅縮減到只剩下4個，包括北京、上海、成都和廈門，遠低於馬政府時代大陸開放的60多個航點；且航班數量也大幅減少，目前兩岸航班每周約只有50班，是馬政府時代最多約900航班的5%到6%。由於航班大量減少，造成一票難求與機票價格大幅上升，目前上海飛台北的單程機票至少都在5000人民幣以上，約以前票價的3倍。若再計算從外地到上海搭機的旅費，更是大幅提高兩岸往來的成本。再加上疫情期間，兩岸往來都需要長時間隔離，多了時間和隔離旅館的費用，因此使得許多大陸台商、台生和台師等暫時性地居留在大陸，經過2年後，失去了台灣的戶籍，也失去回台投票的資格。

今年5月台灣採行「與病毒共存政策」後，現在國人出國與外國人來台已完全免隔離，同時大陸也大幅降低隔離的要求。最新消息是明年元月3日起，入境大陸只要0+3，也就是只要回家隔離3天即可。在兩岸都顯著解隔離的情況下，大陸的台商就會想回台，尤其是明年1月下旬過年期間，畢竟許多人已好幾年沒有回台灣了，所以可想見明年過年前後，大陸台商對於開放兩岸航班、航點和小三通的需求有多高。

過去這段期間，許多台商曾透過各種場合直接和間接向政府表達開放兩岸航班、航點和小三通的需求，包括拜會政府部門等，但政府部門似乎都充耳不聞。8月初，國民黨副主席夏立言等一行赴大陸訪問各地台商，了解台商最大的訴求就是開放航班、航點與小三通；在其返國記者會上也曾大力反映台商的需求，但政府仍無動於衷。不久前，國民黨立委與新任金門縣長一起赴廈門考察，得到的結論是開放小三通不存在技術性問題，兩岸隨時可開放。而且大陸方面也曾多次表示，對於開放航班、航點與小三通，他們不存在任何障礙。顯然，是否要開放，完全取決於我方政府。而且兩岸航班與航點業者早就有約定，當時我方是單方面決定減少，因此現在我方也可單方面的恢復，再通知對岸即可。

很不幸的是，在這麼大的民意壓力下，政府仍然選擇只開放小三通，且只限於金馬民眾及大陸籍配偶，完全忽視大陸數十萬台商等人的需求與呼籲，政府這種謹小慎微的作法，讓國人完全無法接受。

這也讓筆者想到2000年政府決定第一次開放小三通時的作法，當時的陸委會主委正是蔡英文，而政府宣布開放小三通就是只開放金馬民眾，完全排除大量台商對於往來兩岸的需求。當時有位任教於政大國貿系的教授朋友，他與蔡英文是國貿系的同事，而他家住在金門街，因此筆者開玩笑地跟他說，請蔡主委下一步開放住在金門街和廈門街的人可以經由小三通前往大陸。事實上，小三通直到2008年6月，馬政府上任後才正式全面通航；通航之後，也沒有出現任何國家安全的問題。

蔡總統曾說過：「當你講話而政府聽不見的時候，你就可以拍桌子大聲的告訴他們；如果他們聽不見，你就再拍大力一點；如果還是聽不見，你就再拍更大力一點，直到他們聽見為止。」現在在大陸的台商、台生與台師有這麼急迫的需求，想要開放航班、航點與小三通，政府先是假裝沒聽見，現在又只極小幅度的開放小三通，完全無視於廣大民眾的需求。對於這樣無良的政府，郭董怒罵說：「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿！」也只是剛好而已！

（作者為國立政治大學經濟系兼任教授）