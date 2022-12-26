這次22個縣市議會正副議長選舉，從南到北都有國民黨議員無視背骨罵名公然跑票，讓民進黨輕易拿下高雄、台南與基隆議長寶座。沉浸在九合一勝選氛圍的國民黨主席朱立倫該醒醒了，再不思大破大立，2024立委及總統大選恐重演2020大敗覆轍。

國民黨這次雖然選上15席議長、14席副議長，民進黨卻一舉攻下4席議長、2席副議長，相較2018年國民黨橫掃19個縣市議長，對國民黨是一大警訊，因輸掉的高雄、台南及基隆議長寶座都因黨員倒戈，「禍起蕭牆」凸顯對黨中央的不信任。

國民黨黨員跑票還自以為是，政黨威信已蕩然無存。包括高雄曾俊傑帶槍投靠，與民進黨康裕成搭檔選上正副議長；台南黑金爭議不斷，3跑票議員李鎮國、張世賢及李文俊支持民進黨邱莉莉當選議長，被罵爆才鬼扯「被民進黨騙了」；基隆議員張芳麗跑票理由竟是報恩，叫人匪夷所思。更誇張的是花蓮縣張峻選上議長就宣布退黨，挑明不甩黨中央。

正副議長選舉牽扯地方利益與派系糾葛，但誠信是檢驗政治人物的最低標準。以前正副議長選舉因不記名投票，跑票議員遮遮掩掩，如今記名投票不需偷偷摸摸，但陣前倒戈不只有違誠信，更毫無政黨責任政治的理念可言。

九合一選舉國民黨大勝是選民要下架民進黨，不見得認同國民黨，更不是朱立倫領導有方。這次正副議長選舉丟失高雄、台南、基隆及花蓮，背骨跑票理由千奇百怪，說穿了就是為了個人利益，不在乎黨中央考紀處分。偏偏朱立倫除了表示遺憾，拿不出具體對策，這才是國民黨最大的警訊。