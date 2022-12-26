行政院22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，但只開放「半套」，允設籍金馬民眾及陸配在春節前後兩周，經「小三通」來往兩岸，卻放生百萬台商及台生，理由是金馬醫療量能有限，一旦爆發嚴重疫情將難以應付，必須循序漸進開放。但如此為德不卒，對2、3年未返鄉的在陸國人根本難有說服力。台商是同胞，現在卻自己人卡自己人，顯示九合一敗選後，民進黨仍未估量如此決策可能產生的後座力。

行政院宣布開放前，中央疫情指 揮中心指揮官王必勝前往金門視察，得出結論是「從機場進來、固定航點檢視，回來的人數不多」，再據此決定「不用特別啟動特殊檢疫措施」，但這結論似是「先射箭再畫靶」。因大陸過去採「動態清零」，非特殊原因、沒嚴格檢疫根本難進出國門，再說，疫情當下兩岸早暫停小三通，究竟資料是疫情爆發前或後取得的？如果是爆發後，自然「回來人數不多」，由此推斷必然「不用啟動特殊檢疫措施」。但這樣的邏輯實在經不起推敲。

首先，政府擔心台商中轉染疫並染重症，導致金門醫療量能崩潰。但台灣不是12月已開放入境人數「無上限」？依國際機構25日統計，日本確診人數高達14萬9665例，韓國5萬8千例，美國近5千例，國門有因此禁止日、韓、美國等國人士入境嗎？每天從桃園機場入境上萬人都不怕了，難道大陸病毒真的比較毒？

其次，台大公衛學院教授陳秀熙認為，開放台商經小三通返台不致對國內疫情造成大影響，台灣可提前擬定配套措施。時間若允許，政府何不為金馬量身訂做配套措施？廈門台商協會會長吳家瑩說，為了防疫需求，台商願持PCR陰性證明才登船。大陸台商都願配合，政府還擔什麼心？

再者，大陸疫情真的失控了嗎？受「白紙運動」影響，大陸棄守「動態清零」改以「新十條」防疫。但這不代表對疫情不聞不問，實際上就因醫界體認Omicron感染者9成無症狀，考量各國「與病毒共存」1年後的反應，總結確診後具備抗體，加上提高疫苗有效施打率，才在「白紙運動」推波助瀾下正式放寬封控改採精準防疫。換言之，美國近3年與病毒共存累積確診數上億，造就了今天疫情平穩下滑，但台灣卻擔心大陸病毒爆發、導致數月百萬人死亡，這不是奇怪的邏輯？

陸委會主委邱太三說，未開放台商是金馬當地意見，實情如何？從2020年2月按下小三通暫停鍵停航至今，每年百萬陸客不見，金馬旅遊業整體蕭條，從昇恆昌到金城老街土產店幾乎全倒，百姓經濟重創會不歡迎活水？

的確，有序交流，金馬才能往前走，但別淪為口號。台商過去常感嘆兩岸「踢皮球」，「爹不疼、娘不愛」，但台商也是國人，權益不該打折扣。

（作者為資深媒體人）