拜登剛簽署了《2023財年國防授權法案》，在總經費高達8579億美元國防預算裡面，包括對台灣提供的100億美元軍事援助，以及60億美元用於歐洲遏制俄羅斯。美國已擺明攤牌，把中國和俄羅斯當作敵人，可是中俄也非省油的燈，怎可能坐以待斃，拜登拉幫結派，圍毆中俄，逼得他們只能抱團取暖。

就在拜登簽署國防授權法案之際，中俄海軍正在舟山至台州以東海域舉行聯合軍演。代號為「海上聯合-2022」的軍事演習，是根據中俄兩軍年度軍事合作計畫做出的例行性安排，但在俄烏衝突的背景下，以及此次軍事演習區域是10年來距離台海最近的一次，所以此次中俄聯合軍事演習的規模和火力，美國皆極度關注，西方輿論也在用警覺的眼光緊盯著此次中俄聯合軍事演習。

拜登上台後，美國想方設法對付中俄兩國，不僅蓄意挑起俄烏戰爭，還接連派出軍機戰艦在中國周邊進行挑釁，甚至聯合多國對中國進行無端地打壓和制裁，

美國想要利用日本來牽制中國的發展，通過持續對日本軍事力量發展的鬆綁，把日本變成蹲守中國家門口的「忠犬小八」，中國自然不會置之不理。同樣，日本不斷突破專屬防衛限制發展軍事力量，並且對南千島群島虎視眈眈，俄羅斯也不會善罷甘休。當中俄有任何一點動作，美國都會放大看待，不免擔心倘若真開啟兩線作戰，美軍將力有未逮。

斐洛西訪台，給了解放軍實施「環台軍演」的契機。與此同時，中國跟俄羅斯的關係，都直接用上不封頂來形容，中國和俄羅斯的軍事合作程度，以及軍事互信機制也是越來越高，面對美國，作為中國和俄羅斯的共同敵人，俄羅斯雖不會直接幫大陸「攻台」，但是俄羅斯卻會幫大陸攔下美軍，到時候美軍可能連直接跟解放軍對陣的機會都不會有。

而美國不會介入台海，甚至都打不進台海的情況下，民進黨還能找誰求救？日本還是澳大利亞？別開玩笑了。日本懼怕解放軍的導彈洗禮，遼寧號航母戰鬥群16日經過琉球群島，穿過宮古水道到西太平洋，琉球和關島之間海域，進行為期10天的冬季演訓，已經讓日本「挫著等」。澳大利亞新內閣上台後，認清身處亞洲的國際現實，秉持自己國家利益，不再與中國劇烈對撞，從反中急先鋒角色退卻，修正方向、有所轉圜。

蔡英文和民進黨那些「頑固台獨分子」，與其等待救星出現，還不如祈禱一下自己保命的飛機，能夠順利從松山機場起飛，所以為了保留綠營的香火，吳怡農真的不要再說遷建松山機場的事了。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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