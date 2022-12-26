日前鴻海創辦人郭台銘呼籲政府採購次世代BNT疫苗，卻被衛福部長薛瑞元嘲諷「像是BNT的推銷員」，讓郭董在臉書發文砲轟執政黨「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，吸引超過10萬名的網友按讚。

台灣有句俚語叫「靠勢」，意思是說一個人只要有靠山，什麼事都敢說、敢做，而且連偽裝遮掩都不用，就是擺明了要公開幹、明著搶，看你能奈我如何，因為唯有這樣才能符合「靠勢」的精髓。

薛瑞元自接任衛福部部長以來，官威不小，風波不斷，不見專業能力，只見狗仗人勢，是典型的「靠勢政棍」。再加上那些在臉書上酸郭的如謝志偉、王定宇、梁文傑之流的政治人物，說白了，現在的蔡英文政府就像是土匪治國，廟堂之上，一堆狗官，個個都很靠勢。

衛福部很靠勢，所以它可以公然護航高端，擋進口疫苗，不顧人民生命死活，一點也不會覺得心虛。

食藥署很靠勢，所以它可以出包將鳳梨酥錯歸類成冷凍水餃申請出口，再將一切歸咎為中國的刁難，一點也不會感到臉紅。

數位部很靠勢，所以它可以花一年上億的公孥租用一個臨時的辦公大樓，拿上百億的預算讓部長在臉書玩線上點麵線系統，一點也不會覺得尷尬。

NCC很靠勢，所以它可以擺明了就是要雙重標準，只要不配合民進黨的媒體，可以把它罰到死，一點也不會覺得丟臉。

促轉會很靠勢，所以它可以自詡為東廠，只要是敵對的政營，都可以認定是不當黨產充公查封，一點也不會感到羞恥。

監察院很靠勢，所以它可以不諱言地「辦藍不辦綠」，只要法官判的不合它意，就可以進行調查約談，一點也不會感覺慚愧。

農委會很靠勢，所以它可以大喇喇地編預算養網軍，光明正大地進行政治行銷，在網路四處流竄帶風向，一點也不會覺得汗顏。

國安局很靠勢，總統府很靠勢，所以可以大剌剌地派公務車接運私菸，連遮遮掩掩都不需要，一點也不會顧忌害怕。

因此今天總統專機成了走私專機、國會議員在高鐵掉了300萬、立院總召的兒子吸毒無罪、行政院院長的女兒拿政府標案、國安局長身陷學術醜聞、總統的升等論文封存30年，大家會感到很意外嗎？這種匪夷所思的國際醜聞，不正就是流寇治國的最佳寫照嗎？

這根本就是一個從根爛到底的政府！如果有人還要昧著良心護航，閉著眼睛說卸責的話，那麼我只能說，你們這些人的良心也實在是太「靠勢」了！正是「狗官犬儒當政，佞人鄙夫當道，惡吏欺民，粗痞凌婦，孰可忍孰不可忍？」

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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