中共解放軍25日回應美國《2023國防授權法》在台附近演訓的強度，直逼8月裴洛西來台後的圍台軍演。不過，大陸外長王毅在本月22、23日會見美國亞洲協會董事會聯席主席桑頓（John Thornton）、與美國國務卿布林肯通電話，看似風高浪急的台海情勢背後，是美中外交一軌、二軌管道的暢通無礙。

今年11月「拜習會」敲定了布林肯於明年初訪問大陸的事宜，這也是為第二次拜習線下峰會的鋪路之行。外界有觀點解讀，23日王毅與布林肯的這通電話，多半是為布林肯訪中之行而準備。但未必如此，反而是通話前一天，桑頓在北京與王毅的面對面會晤，才是雙方真正為布林肯訪中而舉行的會前會，布林肯的「應約通話」更多是美方搶在《國防授權法》簽署前向中方的危機溝通。

只要對近年來美中檯面下溝通機制有所了解，就可清楚發現，桑頓往往扮演著比美方官員、國安幕僚更加重要而關鍵的角色。外媒曾爆料，去年拜登政府與北京陷入僵局的時刻，桑頓與北京官員、學者會面，還到訪新疆，有媒體將此訪問與1971年季辛吉的秘訪相提並論。另一位與桑頓類似的角色，是美國商界大老葛林柏格（Maurice Greenberg），外媒報導他在拜習會前夕與中方代表團在美國密會。

不難想像，桑頓此行與王毅並非簡單的禮節性會晤，應是「貨真價實」的籌碼交易，雙方談妥後才會進一步就布林肯訪中做出安排。然而，短短一天後，布林肯就打電話給王毅，不太可能是為了跟進桑頓訪問北京的相關事宜，更大可能是向中方澄清拜登政府對台立場並沒有因《國防授權法》簽署通過而改變，並試探北京會做出何種反應。所以當天新華社的通稿中，以較多篇幅摘錄了王毅對美方批評性的措辭，折射出這次通話的氛圍並不舒緩。

但有兩個細節需注意：一是王毅在與布林肯的通話中提到「廊坊會晤是深入、有建設性的」，指的是12月11日至12日大陸負責對美工作的副外長謝鋒在河北廊坊和美國國務院助理國務卿康達、國安會中國事務高級主任羅森伯格的會談。這說明拜習會後，美中「一軌」協商機制已經恢復，同時還輔以桑頓、葛林柏格等「二軌」溝通，檯面上、檯面下的各種對話，顯然有助於管控分歧。

另一個細節是，陸方的人大、外交部、國防部、國台辦就《國防授權法》發表措辭強硬的聲明，但人大和外交部使用了「涉華（台）消極條款」，國防部使用「負面條款」，國台辦則使用「錯誤言行」，意涵輕重都有所拿捏和區隔，想必是向美方傳遞出管控風險的政治訊號。

王毅近期在一場重要演講中，將「落實中美元首達成的共識，爭取中美關係校準並重回正確航向」作為明年外交工作規畫重點，高層溝通、維護穩定以及促進合作，仍是2023年美中關係主軸，台海鬥而不破的基本格局料將延續。

（作者為智庫研究員）