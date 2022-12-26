時隔745天，蔡總統預計在27日召開兵役相關記者會，並接受媒體聯訪，引發各界轟動。老實說，一位民選總統接受媒體訪問會引發如此關注，其實正反映了當前台灣民主運作的悲哀。

在民主國家裡，民選官員接受訪問，雖不是法定義務，卻是責任政治的展現。尤其對有任期保障的總統制國家來說，更是如此。試想，如果民選政治人物上任之後，面對公共事務運作或是重大社會爭執，只會躲在幕後，迴避各類國政問題，不願扛責承擔，只願讓非民選的官員擋在第一線，當防火牆、當替罪羔羊，來維持自己的民調支持率。這樣的國家，能進步嗎？

而如今官員的留任，比的也不是誰解決民生重大棘手問題，而是誰當防火牆、替罪羔羊當得好。保護好了主子，就保護好了官位。蔡英文曾宣稱要做「最謙卑的政府」，現在卻搖身一變，官員到處跟人鬥嘴鼓，鬥民代、鬥在野黨、鬥媒體、鬥人民。

馬政府時期公民社會大鳴大放、百花齊放，到了蔡英文掌政，變成架拒馬、關媒體、修惡法、躲表態。這還會是台灣民眾期待的民主政治？

同樣有任期保障的美國總統，不只定期召開媒體發布會，向公眾說明政府決策，更有每年進入國會報告的法定義務。如今的蔡英文，卻濫用任期保障，將責任政治破壞殆盡。執政黨在地方選舉大敗後，根據台灣民意基金會的調查，有近6成的民眾認為內閣應總辭，不能拖到明年。但蔡總統仍選擇讓政治課責成為笑話，不適任的官員幾乎紋風不動，只走了一個自願請辭的徐國勇，而衛福部長薛瑞元近日還在嗆捐贈500萬劑疫苗的郭台銘是BNT推銷員，一再和民意唱反調。

面對社會各界對內閣總辭的呼籲，蔡英文如今的回應更是荒謬，只是開一場記者會，願意接受媒體提問而已？這種「誠意」，人民會接受嗎？

根據台灣民意基金會的調查，目前有近7成5的人支持兵役延長到1年，這個問題也涉及到國安層面，確實重要。但兵役延長與否並非是民進黨選舉大敗的主因。

民進黨之所以在地方選舉大敗，絕大多數人認為是因為蔡政府施政表現不好。連蔡英文的副手賴清德，都坦承選舉失利是因為論文抄襲、民進黨染黑和沒有聽基層聲音，若對民意警告已讀不回，後面會有更大的危機。

只是舉辦一場記者會，接受媒體提問，絕對無法重建被蔡英文一手摧毀的責任政治，回歸以民為本的民主機制。連改革起手式的步伐都邁得如此小步，選擇只處理兵役，持續逃避民生、政治染黑、政治誠信等近期人民關注的議題。如果蘇貞昌內閣仍然續任、如果台南治安廉政弊案仍然叢生、如果陳明通仍然繼續詭辯「陳局長不回答陳教授的問題」……，那蔡英文說要嚴肅以對的改革檢討，也就只是逢場作戲罷了！。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）