台積電董事長劉德音11月30日出席三三會例會時，公開呼籲政府必須關心五年後電夠不夠用；12月1日經濟部長王美花就此事接受立委質詢時，逕自解讀劉的發言是提醒政府未來五年用電，現在就要準備好。王美花接著重申台灣不缺電，並強調台電目前有很多電力設施正在興建，就是為了用電提早做準備，未來五年電都夠用。

過去幾年，部長說了不止一次的「保證不缺電」，但是否經得起用電持續成長的嚴酷考驗，又或者新建電力設施能否如期完工發電，恐怕才是消弭疑慮的關鍵。特別是從去年5月至今年3月，一年不到就已發生四次小則數十萬戶、大則數百萬戶的大規模停電，更不提近年不勝枚舉的小區域無預警跳電，已讓國人對於政府的保證信心盡失。

經濟部今年7月公布《110年度全國電力資源供需報告》後，本報即為文評析，並提出「不論是未來的用電需求，或是電源開發都過於樂觀，必須重新檢視」的建議。然而，蔡政府迄今完全沒有調整現行能源政策的意願，從經濟部能源局12月17日於「2050淨零關鍵戰略『風/光、前瞻能源』社會溝通會議」的簡報內容即可看出端倪。

今年3月底，國發會公布了《臺灣2050淨零排放路徑與策略總說明》後，隨即遭質疑說明中看不到具體可行做法，也未訂出階段性目標。能源局在社會溝通會議的簡報內容，以國發會的總說明為基礎，揭露了2030年隸屬再生能源的光、風兩電與前瞻能源（地熱、生質、海洋）發展的中期目標值。可惜的是，各項數據「華麗」如前，具體作法仍付之闕如，而檢視再生能源中期規畫的重要性，在於未來供電是否穩定與其息息相關。

為了同時遂行「非核家園」與「2050淨零排放」，蔡政府的能源政策幾乎全面重壓於再生能源。既有規畫中，2025年的再生能源發電占比必須達到20％，惟經濟部後來以分母（全國總用電量）變大為由，將其下修為15.2％，並強調2026年10月將可順利達成原訂的20％目標。

我國再生能源發展的兩大主力分別為太陽光電與離岸風電，而截至今年10月的最新資料顯示，光電裝置容量達成率為81％，風電裝置容量（含離岸與陸域）的達成率僅39％，兩項能源欲於今年順利達標已明顯不可能。連帶受到開發進度遲延影響的，當然就是光、風兩電在2025與2030年的發電量。

依照蔡政府規畫，在不考慮間歇式與基載電力存在明顯差異的前提下，兩項能源原本應於2025年達到2,680萬瓩的裝置容量並發出440億度電，以取代核電六部機組年發的420億度電；也應於2030年達到4,410萬瓩的裝置容量並發出750億度電，以因應大投資案與部門電氣化的用電量成長。不過，歷經先前的大幅開發後，光電所需土地與屋頂面積的釋出速度有限；風電則始終存在一難解問題，即開發商與政府間對於關鍵技術移轉與本土化程度的歧見。目前看來，2025與2030兩個時間點均不可能實現規畫的發電量。

另一方面，核電與煤電機組將於七年內陸續除役，經濟部於是規畫自2022至2028年新增15部燃氣機組，除可填補除役機組造成的電力缺口，更可因應新增的電力需求。然而，這些新機組運轉所需的天然氣，必須由興建中的第三天然氣接收站（三接）、環評中的四接與五接，以及規畫中的六接與七接供應。

令人憂心的是，由於三接工程預計2025年方能完工，無氣可供的情況下，導致今年與未來兩年的七部新增機組無一可發電。此外，四接與五接未完工前，北部協和新燃氣機組與中部台中新燃氣機組從2025年開始，便會重蹈無氣可用因而無電可發的覆轍。

官方今年接連公布的三份能源相關文件，本為宣示政府在天然資源匱乏的條件下，仍能堅守既非核又淨零的完美能源政策，但文件中出現太多失真且悖離現實的數據，反而凸顯現行能源政策的漏洞百出、未來規畫的華而不實。

蔡政府必須勇於面對缺電已是現在進行式的困境，不能留給下一任政府解決。困境的解方其實不難，停轉與現役核電機組若能延役，缺電問題便能立即緩解，這也正是非核意志同樣堅定的德國，解決境內今冬缺電的務實作法。

台積電董事長劉德音擔心五年後電不夠用，其來有自，而關注此議題的，除了眾多企業領袖，更有一般社會大眾。蔡總統任期雖然剩下兩年不到，但真願意傾聽民意，並及時檢討政策，永遠不嫌晚。