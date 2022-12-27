最近大陸中央電視台7套（CCTV-7）播出一段解放軍海軍小型雙體無人航母的畫面，引起軍事專家的高度關注。

這種無人機航母是人工智慧的產物，除可充當無人載具（無人機、無人艇、無人潛艇）回收與指揮管制的母艦，還可與中大型有人載具例如驅逐艦或兩棲攻擊艦協同作戰，是中國版分布式作戰的展現。

無人集群智能化

在現代軍事領域中，人工智慧的應用非常廣泛，無人機技術就是其中之一。美國的無人化技術是最優秀的，但是中國慢慢的已經追上來。

中國無人機艇技術在軌跡和路徑控制、以及在目標控制等領域超越了美國，這些技術有助於對海洋戰場的研究，可監測海洋戰場環境與資源。無論是無人機、無人艇和無人潛艇的集群化與作戰協同管制，充分顯示人工智慧的角色。

以人工智慧為主導的無人化作戰，出現了新的作戰概念例如網路通信、智慧控制、（無人機艇）蜂群作戰、母艦作戰、載人/無人協同作戰等，是現代無人作戰的基本內容。

既然是無人化作戰，必然是以「小而多」的無人蜂群制勝「大而少」的載人平台。這些小而多的蜂群必須形成一個網路，這是充分必要的條件，然後由指管中心（母艦）將大量分布而自主性高的無人平台整合起來，從多個空間或多個方向，對目標實施同步或連續性偵察與攻擊，達成以量取勝的效果。這本是美軍分布式作戰的精髓，現卻在解放軍身上得到實踐。

蜂群作戰的集群效應，是經由單個平台所組成的有機作戰整體，具有以下優勢：第一，情報優勢。由於每個平台都具備探測器，蜂群能夠以分布式探測方式獲得情報，並通過集群內部共享、處理、分發情報。

第二，決策優勢。由於蜂群高度智能化，使其具備較少、甚至完全無需後方人員參與其自主決策，蜂群能夠自主完成從目標定位、任務分配到打擊、評估的整體決策迴圈，提高了從發現到打擊的速度。即使敵方反應，我方也能迅速重組兵力應對，使敵方陷入被動局面。

第三，協同作戰。在通過集群智慧決策和線上任務指派，集群內各平台可以形成以目標為中心自主協同作戰，實施整體性攻擊或防禦。

第四，數量優勢。蜂群具有動物集群的復原和功能放大效應，能夠根據戰場實境建立動態自主的分布式殺傷網，對目標實施多方向、連續性或同步的飽和攻擊，以「小而多」制勝「大而少」。

母艦指揮作戰

母艦作戰，是以海空大型載人或無人平台為運輸載體，支撐陸、海、空各類型無人載台的戰術投放、回收、指揮管制和後勤維修，是無人系統作戰的基本構成。

載人/無人母艦可針對單個平台進行指揮管制與後勤維修，極大的發揮「大」與「小」的綜合優勢。例如母艦的機動力與速度較快、航程較遠，而無人蜂群平台正好相反，使得整個蜂群以大攜小的方式進行抵近作戰。

除此之外，母艦可搭載大量無人蜂群平台，根據任務同時或連續投放，在母艦統一管制之下進行三棲協同作戰。不止是在一定時間和空間之內形成局部優勢，更可在大範圍內遂行分布性牽制。我們必須知道，在許多時候，牽制往往比殲滅更重要。

由於蜂群數量多，能夠遂行的作戰任務也隨之增加，這要看作戰目標而定。就像正規航母作戰一樣，母艦可根據任務指派兵力（艦載機）；不同的是，母艦可以指揮調配最佳的三棲蜂群平台，進行更多樣化的任務。

例如空中與水面母艦可緊急介入某個危機。當美軍機抵近南海，解放軍空中母艦可由後方緊急起飛、與最近的水面母艦分別投放察打一體無人機進行先期偵察、建立戰場通信網路或警告性打擊，執行警告射擊等。水面或水下母艦可投放無人平台或啟動預設的無人平台，實施緊急偵察、電子干擾甚至火力打擊。

有人與無人協同作戰，是控制與被控制的關係，有一點像獵人與一群獵狗的配合。一旦獵人打下一隻獵物，獵狗就迅速把獵物叼回來，或者擔任偵察兵搜索獵物，然後告知獵人。現代無人體系作戰當然不像獵人與獵狗通信靠「吼」，而是靠通信網路進行指揮管制。

這種作戰模式就是把傳統載人平台的功能，大量分配到不同無人平台之上，實施以載人平台為中心的分布式作戰。此舉不但可以增強載人平台的戰場生存能力，避免1枚導彈毀滅1艘載人平台的缺陷，同時更因分布配置而增加敵方的防禦難度。

母艦作戰必然是外線作戰，也就是從各個方向的維度進行偵察與打擊，這種方式非常適合解放軍戰法。

最後，無人體系作戰必然帶來軍隊體制與兵力結構的變動。目前，無人裝備編組主要是根據有人作戰力量，但無人作戰是以集群協同作戰為主，兵力結構和裝備體系必須根據任務和戰場態勢而調整，而且主戰裝備以分工方式協同無人平台。當然，整體作戰遂行必須以「人」為主。

只不過，這種作戰決策已經屬於「人機」混合式指揮模式，「人」必須相信「機器」的情報與決策建議，這樣才可能以「小而多」制勝「大而少」。

解放軍無人母艦

根據CCTV-7報導，解放軍首艘智慧無人母艦已於2022年底交付。智能化是這艘母艦的最大亮點，預期母艦將能完成海陸空潛無人系統協同作戰。

在CCTV-7影片中，可以看到一些縮小版的契努克（CH-47）直升機的無人直升機，2021年珠海航展上曾經出現模型版，解放軍曾經評估它作為小型貨物運輸的可行性。由於沒有全景鏡頭，無法確定它的配置。

根據2021年珠海航展的模型顯示，這艘船有一個開放的大型艉甲板，可以用於投射和回收其他類型的無人機。

大陸軍事專家指出，這艘雙體無人機母艦似乎可以提供一個能夠在廣闊的區域內，模擬無人機群、大規模反艦導彈襲擊和大規模電子戰攻擊、以及其他類型的威脅。目前（美軍）聯網的無人機群和電子戰系統，對於解放軍的威脅極大。

看起來，解放軍所擁有的無人母艦型號不只一個；因為2022年5月18號在廣州造船廠也下水了1艘大型無人機母艦「珠海雲」號，具有自主導航和智能系統，可以遠端控制並在開闊水域自主導航。

珠海雲號無人母艦長度近100公尺，噸位2000多噸，相當於1艘輕型巡防艦，搭載的無人設備也相當多。據稱珠海雲號可以搭載無人潛艇、無人艇和無人機。其中無人機是重中之重，而且珠海雲號還有回收設備，可回收這些派出去的無人設備。

給國軍的啟發

最近建設無人平台的呼聲四起，如果軍方能夠朝著無人化方向發展當然很好，但是國軍是否有必要學習美軍或解放軍建設無人母艦？

若把台灣當作1艘超大型航母，用不著發展無人航母。截取前參謀總長李喜明的思維，只要把這些無人平台分布部署到本島各處，重點是要讓指管中心以及這些蜂群平台聯網，在決戰時刻集中局部優勢兵力，不必夢想打贏戰爭，只要能夠贏得局部勝利，就算不輸了。

在這種情形之下，台澎防衛根本無需劃分為五個作戰區，在概念上，應該合併為一個整體的「航母」作戰，所屬兵力無論是戰機、軍艦、地面部隊、有人或無人載台，都是這艘航母的艦載部隊，這才能遂行整體防衛作戰。

一旦國軍大量建設無人部隊，無人體系必然帶來軍隊體制與兵力結構的變動。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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