九合一地方選舉最終回的正、副議長選舉，國民黨跑票的跑票、退黨的退黨，瞬間讓沉浸在勝選情緒的國民黨主席朱立倫變成冷凍的披薩，動也不動的僵立在打擊區被三振出局。黨紀蕩然無存，何以致之？

相較2018年國民黨橫掃19個縣市議長（未計入無黨籍盟友），這次僅15席議長、14席副議長，民進黨攻破高雄、台南及基隆議長寶座。當然，跑票者、退黨者，成為支持者口誅筆伐的「戰犯」，問責地方派系利益者有之，怪罪地方黑金勢力涉入者有之，但這些理由都不能迴避黨紀問題，難道2018年就沒有這些問題嗎？答案顯然不是如此。

事實上國民黨黨紀問題在選前早有跡象，高雄市議員陳麗娜原本宣布不連任，卻改以無黨籍參選，擠掉了黨提名人；新竹市議會正、副議長許修睿、余邦彥還有一票地方派系大老們倒戈去挺民眾黨市長候選人高虹安，造成黨提名人林耕仁被棄保；更明顯的是金門縣長一役，今年2月以「同舟計畫」回到國民黨的陳福海，卻在登記前退出國民黨，以無黨籍身分擊敗黨提名人、現任縣長楊鎮浯。

朱立倫心中若有「黨紀」二字，地方黨部多少會有所忌憚，很遺憾「同舟計畫」美化了過去違紀黨員「回娘家」的意義，甚至還賦予「同舟」立委傅崐萁擔任「中央選戰策略會報」操盤手的重任。前考紀會成員曾勸諫力阻，無奈朱立倫一意孤行，現在國民黨考紀會面對陳福海進進出出國民黨、各地跑票、退黨的狼煙烽火，可還有祭出黨紀利劍護黨的可能嗎？又如何要求這些地方派系頭人對黨的忠誠度呢？跑票者、退黨者心想：「反正2024大選朱立倫還需要我、反正以後還有同舟計畫，怕什麼！」。

可笑的是「同舟計畫」明明是黨紀的毒藥，竟傳聞國民黨中央想更進一步推「同舟計畫2.0」，朱立倫不會是想選2024被衝昏頭了吧！

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