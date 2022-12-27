花和草是大自然給我們的恩賜。它們不但可以入藥，還可以入詩、入畫，給我們身心莫大的慰藉，也給一些詩人墨客以美好的靈感，創造出諸多賞心悅目的文章，和膾炙人口的優美作品。然而，與此同時，卻也給聰明的人類帶來一些形像化的聯想和比喻。例如把香草比喻成君子，把牆頭草、窩邊草、莠草、毒草等，比喻成小人、歹人和不入流等。

這次的九合一地方選舉，除了冒出許多「香草」之外，還有一些形形色色的各類「毒草」。這些毒草不是「窩裡反」、「騎牆派」，就是被「搓圓仔湯」，惡形惡狀，慘不忍睹，把所謂的「民主殿堂」搞得面目全非，其臭無比。

在這些牆頭草、毒草之間，民進黨及國民黨兩派竟然平分秋色，不分軒輊。國民黨那幾位臨陣脫逃，見風轉舵的牆頭草，以及和民進黨有關連的那幾位動刀動槍的毒草，把「民主殿堂」搞得像杯弓蛇影、私相授受的「人肉市場」。瞠目結舌，嘆為奇觀之餘，更令人怪異的是國民黨的處置作為。

毒草明明出土，卻未能快刀一斬，反而說要等到開什麼會，再做什麼「必要的處理」云云，充分顯現了它的鄉愿與低能，也給那些善於「察顏觀色」的騎牆之草、窩邊之草、毒草，及莠草蠢蠢欲動，準備「待價而沽」。

職是之故，筆者大膽預言，2024之前，勢必就是國、民兩黨之間的牆頭草、窩邊草，及毒草競相出土的大比賽和大掃除；誰能勝出，誰就贏得大選。台灣的所謂民主制度、民主殿堂，發展到這種類似「動物農莊」，到了令人發噱發怵的地步，讓人不得不哀嚎和痛駡。

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