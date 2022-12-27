九合一選舉民進黨大敗後，黨內立即發出抓戰犯的呼聲，同時各界也紛紛要求進行內閣改組。其中被點名的首要戰犯，便是施政荒唐、言行乖張、臉皮極厚的行政院長蘇貞昌；其次就是身陷林智堅與鄭文燦論文風暴的國安局長陳明通。尤其是不分黨內外都有人要求蘇及陳下台，並預測兩人官位不保。

但據報導，有情治界官員透露，陳明通深受蔡總統信任，在1月中旬進行內閣改組時，陳的職務不會有異動；甚至還大膽預測，陳在蔡英文卸任前都將穩坐國安局長要職。其主要原因是陳能掌握現階段中共發展情勢，對兩岸實務深入了解，同時他還精準研判中共內部情勢發展與對台動向，並藉此管控風險，避免台海發生戰爭。

其實早在一周前，某綠媒早已發布類似消息，指出「面對中共威脅，情資先期掌握更顯重要；政府高層人士認為國安局在陳明通領導下，多次國際及兩岸情勢研判，都能精準預判及掌握，展現情報研判能量，除受層峰肯定，也獲友邦國安情報單位肯定」。本以為這家選前民調「通通猜錯」的紙媒，是在為陳明通擦脂抹粉及帶風向，現在看來似乎不假。

早在1996年發生的「台海飛彈危機」，也就是前總統李登輝訪美發表演說，引發的「第三次台海危機」時，共軍連續7次試射飛彈；當時李總統批評中共「你有飛彈，我有18套劇本對付。」換言之，面對中共大規模對台軍演，國安與軍情單位都會根據掌握來自各方情資，做出研判與提出因應措施。

「掌握預警情資、提出因應對策」是國安局的本分，問題是因美國眾議院議長裴洛西訪台造成的台海危機，國安局於事發前是否有對政府層峰提出警告與建議？如果有確實提出，顯然蔡總統並沒有聽從，以致冒險照樣邀訪裴洛西，釀成舉世關注的台海危機，現在想起來還真讓人直冒冷汗。

其實針對中共軍演，舉凡共軍機艦擾台、發射飛彈、渡海登陸演習，甚至藉機襲擾外島，稍具軍事常識與了解兩岸情勢發展的人，都能預判得到。重要的是應該如何避免危機發生，甚至進一步提出一旦擦槍走火，我軍的因應之道，以及是否有處理危機的能力，這也就是該如何去「管控風險」，不知陳局長是否有做到？

陳局長在立院備詢時曾強調「蔡總統任內，兩岸不會發生戰爭」。然而在民進黨政府的統治下，兩岸早已失去了溝通的管道，許多台灣向大陸傳達的訊息都是「已讀不回」；加上共軍對台軍演未曾稍止，使兩岸軍事情勢十分嚴峻，也因此讓國人憂慮台海有發生軍事衝突的可能。所幸陳明通過去經常強調「沒有人要戰爭」，也必須得「避免台海發生戰爭」。

陳明通在立法院答詢時，曾口中冒出「陳局長不答覆陳教授的問題」經典名言，讓人看出陳實在是缺乏處理危機的能力，也沒有政府高官負責任事的風範。陳繼續留在國安局的位置，現在看來已經是十拿九穩了，但我們國家的安全是否也安穩了呢？我們這些做小老百姓的心裡還是七上八下。實在是因為陳教授指導的論文粗製濫造，各界擔心陳局長領導的情報工作是否也有問題。

有報導指出，在蔡總統要陳擔任國安局長時，只是一通電話就解決了。此一過程顯得草率，但也說明蔡對陳的信任。如此看來陳在國家安全工作上的表現如何，其實並不重要；只要有小英挺著，任誰都扳不動陳局長。吹噓陳在情研工作的表現，只是點綴一番罷了。不過情報工作和大學教書可都是良心工作，也是道德事業；尤其情報工作的機密性，不可能攤出證據說明，因此也是很容易「混」的工作。

陳明通局長是由蔡總統所任命，搬石頭砸自己腳的事，小英是不會幹的，否則豈非自我打臉？就像她挺「小英男孩」林智堅一樣，將是海枯石爛且始終不渝。希望報載陳局長領導的國安局，是真正於事前即做出正確甚至精準的情報研判，而不是放放「馬後炮」及「事後諸葛」。否則不僅是欺騙了自己、國人，也讓陳的部屬更加瞧不起他。

（作者為大學英文講師）

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