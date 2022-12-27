12月25日各地縣市首長跟市議員正式就職，然而最受注目的反而是議長選舉，外界看得霧裡看花，明明國民黨在九合一大選中大勝，卻有高雄市議員曾俊傑脫黨投靠民進黨，取得副議長的位置；台南更有3名國民黨議員跑票，讓民進黨成功完全執政。乍看之下國民黨又是不團結，讓民進黨成功耍了小手段，但筆者認為，民進黨用半哄半騙的方式不擇手段取得議長或副議長位置，甚至還吸納藍營叛將當副議長，黨內正直之士必不能心服，更與民進黨選後高舉改革大旗有所背離，可說是「短多長空」。而這些跑票的國民黨議員，跟黨早就貌合神離，本來就不必維持表面和平，想走就讓他們走！下次選民會讓他們看到「背骨」不會有什麼好下場。

民進黨從四年前的一席議長，這次上升到三席，被親綠媒體說成民進黨九合一大選大敗「士氣大振」。然而，民進黨在高雄用全黨甚至親綠的三十幾張選票，換一張國民黨叛黨議員曾俊傑的選票，引起各界譁然。固然，曾俊傑喪失了黨德與黨魂，選前掛國民黨籍、還沒就任卻退黨的作法根本算是政治詐欺，為人所不齒；那麼，願意吸納這種讓人不齒的人的民進黨，又是怎麼樣一個可悲的政黨？

以最終得票數看來，民進黨得到的票數甚至根本可以撐起提名自己人當副議長，難道有意與民進黨議員康裕成角逐議長大位的鄭光峰沒資格當副議長，甚至比不上曾俊傑這種人？可見民進黨毫無道德良知與政治底線，為了議長大位可以出賣靈魂。藍營選民固然對曾俊傑的行為「切心」，但也讓藍營支持者更能夠凝聚在真正貫徹黨紀、遵守黨的路線與價值的議員人選。反之，民進黨人或許為了這場勝利而歡欣鼓舞，但是為了贏不擇手段的作為，相信更是讓年輕人甚至長期支持民進黨的人寒心。部分外界以為形象清新的年輕議員如張博洋、黃捷等，居然都為藍營叛將投下了同意票，張博洋還美其名說這是為了「本土最大化」的策略，難道不是更讓選民看破手腳？

台南議長選舉也是一樣，選前就風聲不斷，甚至有國民黨議員被叫上廂型車恐嚇，甚至地方還傳出各種賄聲賄影的「價碼」，導致台南有17位議員申請隨扈想保障自己的人身安全，甚至得乾脆住在議會避免再受恐嚇，這是民主自由的中華民國直轄市應該出現的現象嗎？結果選舉結果果不其然是由民進黨推舉的議長候選人當選。但是這個結果不僅人民起疑，就連綠營自己人都不滿，如民進黨立委陳亭妃就公開發文稱「黑道介入台南市議長選舉！總統、副總統、代理黨主席、市長還要繼續靜默嗎？」、「檢調該動手了吧！」，但民進黨上上下下卻無人理會議長選舉染黑問題，只喜孜孜的望向正副議長全拿、完全執政的結果！國民黨即使輸，也輸的正大光明、大大方方；民進黨就算贏，卻贏得名不正言不順，爭議十足！

所以民進黨乍看在議長選戰中是贏，但其實他們真的贏了嗎？筆者看卻未必。國民黨開鍘了幾個叛黨黨員，會更團結更有骨氣；民進黨接納毫無中心價值的政治撈仔，只是更展現出他們是為利益而結合，而沒有什麼理想信念。對於中間選民和年輕族群來說，之後哪個政黨會更吸引人？民進黨若是錯判時勢，以贏了小小的議長選舉而沾沾自喜，卻因大傷形象而輸了之後更大的總統暨立委選舉，那更是偷雞不著蝕把米！

（作者為國民黨青年團前總團長）