有人發現使用韓國新版「電子旅行許可（K-ETA）」申請簽證，申請完成後頁面上國籍顯示為「China（Taiwan）」，外交部已向韓國表達抗議並要求更正。「中國台灣」不僅成為大陸進口台灣產品標示的明確要求，也在國際社會逐漸成為剛性標準。當民進黨丟掉九二共識，北京便不再理會兩岸曾經存在的「模糊空間」，步步進逼彰顯「一中原則」。

丟了九二共識 一中進逼

自1971年退出聯合國後，台灣就很難以中華民國或台灣之名，參與官方的國際組織，但兩岸若存在一定政治默契、維持戰略模糊，北京至少可以尊重我國在國際組織的既有代表權。例如，奧會模式之下，台灣以「中華台北」名稱參加國際賽事，包括今年2月在北京舉行的冬季奧運。再如，台灣以「台澎金馬關稅區」名稱加入WTO、以「中華台北」參與APEC領袖及部長級會議，至今未遭到北京杯葛。

馬政府時期，台灣首次以「中華台北衛生署」觀察員身分參加世衛大會，並以相似模式參與國際民航大會，這是兩岸在九二共識之下共同拓展的國際空間。九二共識的精髓不只是「各表」更是「並存」。無論是兩岸領導人會晤、兩岸公權力協商，還是兩岸同時有資格參加重要國際場合，大陸之所以容許台灣以「政治實體」或「國際社會行為者」的名義，平等地與大陸、與各國互動，正是因為有九二共識。

民進黨政府否認九二共識之後，台灣與大陸「並存」的空間愈來愈小。蔡政府努力以「中華民國台灣」叩關國際組織，雖獲得西方國家支持，卻都以失敗收場，不但RCEP無緣加入、CPTPP命運難卜，甚至連美國主導的印太經濟架構都無法正式加入。沒有九二共識，沒有兩岸互信，台灣的國際空間不增反減，經過這6年，台灣社會對此應該有更深切的認知。

如果說「中華台北」還隱含著中華民國、不同於中國大陸「中華人民共和國」的政治意涵，那麼「中國台灣」就是完完全全體現一中原則，甚至具有「台灣是中華人民共和國一省」的政治暗示。北京出招在國際社會推動「中國台灣」的普遍化、明晰化，換言之，一中原則不再只是北京要求國際政府間、或外交事務的硬性規定，而是已經推廣到民間、非政治性的國際場域。

抗中無法保台 務實優先

2018年北京要求國際航空公司，把訂票網頁上的台灣改為「中國台灣」或「中國台灣地區」，蔡政府一番交涉，爭取到的22間公司改回，但仍有39間乖乖照做。近幾年北京也要求各大國際連鎖飯店集團，將「中國台灣」適用於地址、訂單、會籍的各類涉台稱謂，其中不乏美商飯店巨頭。但也有例外，今年卡達世足賽主辦方的「球迷證」註冊系統，將我國寫為「台灣」遭大陸抗議後改成「中華台北」。

大陸看到「台灣」或「中華民國」必定施壓，但最後改成「中國台灣」還是「中華台北」，很大程度取決於外方機構在操作層面的裁量。畢竟外方人員並不熟悉兩者背後的微妙差異，只是依「慣例」照辦，這就牽涉到台灣在ISO（國際標準化組織）的名分問題。在目前ISO序列中，中國大陸與台灣分別以CN和TW各自登記。在國際政治現實下，無論北京如何抗議，都不會改變國際社會，包括政府、企業、組織，將TW與CN分開對待的事實，問題在於如何稱呼TW，前者屬於實務層面，後者屬於政治問題。

經過裴洛西來台、大陸圍島軍演及民進黨九合一大敗，台灣主流民意已充分認識：抗中無法保台，和平才能保台，保台須務實。既然是務實保台，那麼只要如ISO序列般維持TW有別於CN的事實存在，不管是叫「中國台灣」還是「中華台北」，都可以務實接受，以維護人民在國際社會的權益。至於政治層面，當然以「中華台北」為優先，但還是得透過協商與大陸取得共識。