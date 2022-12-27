最近民進黨諸位因「抄襲」而被撤銷碩、博士學位的政治人物，都抵死不認「抄襲」，只肯說是「小瑕疵」，但卻又說「尊重審查結果」、「將循管道申訴」云云，其實這都是故佈迷陣、避重就輕，想移轉焦點，讓許多根本不知道什麼是學術倫理的人，誤以為這是受到政治的打壓，不但施以同情，反而集矢於攻擊學校及學倫會，網路上一片叫囂、謾罵之聲。

我在學術界30多年，深知學術倫理是最基本的道德要求，也是最嚴肅不過的命題，凡是涉及到學倫問題，都必定得經過審慎的評斷，才能論定。要判定一本論文是否有「抄襲」嫌疑，其「抄襲」處是否足以影響其論文的存在，以及是否構成撤銷學位的要件，都必須將其論文內容詳加比對、條分縷析，一一檢視、條條列出，以作為判定的依據，然後經由審查委員相互討論，充分釋疑，才能得出最後的結果。有時候，其過程的艱難，甚至遠遠超過撰寫論文。這絕對不是一般人所誤認，以為憑三兩主事者以意識形態掛帥，就可以定其是非、有無的。

政治人物之狡獪，往往就在於此，明知自己絕對是無法否定抄襲的，卻一定非得故作冤屈狀，以模糊焦點的方式，混淆視聽，一句「政治迫害」，就可以大卸其責，反正只要熬過風頭，自然可以船過水無痕，甚至成為其累積的政治資產。

究其所因，無非是目前的學術倫理審查，通常只公布結論，而對其如何獲得此一結論的具體事證，皆以「保密」原則加以封禁，像台大審查林智堅的論文般，還有重點說明的，其實還屬僅見，大多數都只是函送被檢舉人而已，從不對外公布，甚至連檢舉人也都蒙在鼓裡。也正因此，當事人自然可以夸夸其談，甚至狂言猖披，擺出一副受害者的姿態，欺瞞那些不識不知的支持者。

這是政壇上常見的「苦肉計」，但用之學術倫理，「瞞者瞞不識，識者不可瞞」，卻也未必沒有效果。因此，流言蜚語，滿街傳播，寖至於真假無別、是非混淆。這也是一干「抄襲慣犯」，敢於如出一轍的援用的原因。

要破除這種迷障，其實非常簡單，就是將所有的詳細審議資料，除了審查人的姓名加以「保密」外，全部公諸於世，就事論事，聽憑公斷。審查者固可理直氣壯，而抄襲者也將無所遁形。在法院中，法官審斷案情，必有公開的判決書示眾，可供隨時檢閱，學倫審查，既事關當事人的清白，又關乎學術的正義，豈有封存、保密的道理？

（作者為退休大學教授）

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