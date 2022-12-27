蔡英文拍板定案！113年元旦起，94年次1月1日出生的役男，義務役役期由4個月改為1年，二等兵薪資由6510調升為20320元。據悉，國防部將與大專院校溝通彈性的修業方式，讓役男可以在大學期間同時完成服役與學業。也就說，大專役男可望在4學年的寒暑假，服完12個月的兵役。

這是哪個白癡想出來的延役方案？！

譬如籃球隊集訓兩個月後，教練放球員4個月的大假後，再將球員召回訓練1個月，然後，再放4多個月大假，如此反覆4年，球員肌耐力鬆鬆緊緊，球技荒廢又拾起；這樣的球隊能參賽嗎？蔡英文何妨不恥下問地請教一下「館長」：健身房可有這樣鬆弛的健身課程？

此方案不待實施，便可預見以下現象。

全國役齡男子踴躍報考公私立大專院校，原本招生不足的私立大專院校，起死回生，大發利市。各大專院校延畢的學生大增。各大醫院申請體位複檢的役齡男子，大量增加。113年起，寒暑假期間，役男全在軍營打工掙錢。94年次後的役男，要不是體位不合格，便是通通進入大專院校讀書去了！大專就學率、報到率雙雙創下百分百的紀錄！

結果，4年後，到了民國117年，第一批一年期役男從大學畢業了，國軍裡還是沒有任何一個完整服完一年兵役的士官兵。

不僅如此，未來4年，國家預計將耗費新台幣536億4480萬【20320元（月薪） x12（月）x5.5萬（體位合格的役齡男子）= 53644800000】。這還不包括國防部為「打工仔 」準備的營房設施、軍服、軍鞋、個人武器裝備、實彈射擊彈藥、每日三餐開支、營房水電雜支，醫療用品等等。

這樣一個寒暑假到部隊打工賺錢的延役方案，美國人想破了腦袋也想不出來！再想想，這個方案，更像是拿老百姓的納稅錢，賄賂役齡男子，超前買票！不知道全國女性同胞是不是該發起一個

#MeToo運動，抗議這樣一個歧視女性的打工兼買票方案？

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