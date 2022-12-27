在2022年接近尾聲的時刻，距離中華民國第16任總統選舉投票僅剩下1年，選民關注的焦點將會迅速地進入國家安全議題，期待選出一位掌舵者帶領其團隊，幫助台灣度過極為艱險的未來幾年。

兩岸關係在我國過去30年的總統選舉中，始終都是影響投票的首要因素，然每次選舉卻都不是決定統一或獨立的公民投票，而是對兩岸關係好壞或是進展急緩的集體調控。

以往台灣人民向北京表達不從或抗議，採取的多是相對廉價的選項，鍵盤有解氣的功能，選票有抗拒的味道。然而下屆總統選舉，我們面對的國家安全形勢已經全然不同，所需要付出的代價驟然躍升，愈見真實。過去許多民調一再顯示中共不會對台動武的民眾普遍心態，如今面臨嚴苛的考驗。

台灣選民需要再一次的展現智慧，認清1年後總統大選的投票，不可當成統獨傾向的表態，因為兩岸終局不會馬上到來；而是面對和戰風險的抉擇，因為選舉結果都是切身利益。

不久之前的九合一選舉中，「抗中保台」的號召未能形成導引投票關鍵因素的事實，除因地方性選舉之關注焦點並非國家安全議題，多少也受到俄烏戰爭以及中共高強度圍台軍演之影響。「保台」仍是大多數選民的共識目標，而「抗中」是否仍為對台灣有利的唯一選項，已經出現不同以往的思考。

近年來台海成為戰爭高風險地區，固然因地緣位置處於中美戰略競爭的前沿、軍事對抗的角力擂台，也因於兩岸之間嫌隙擴大，互信蕩然，溝通管道斷絕，降溫機制缺乏，台灣人民於是被推向「要準備打仗」的巨大陰影之下。

國際社會對於台海走向軍事衝突的悲觀心理，美國擔憂中國大陸「敢於亮劍」的集體焦慮，自然對台灣是否展現自我防衛決心形成壓力，也對台澎防衛構想不吝指教：要調高國防預算，要建構不對稱戰力，要提供軍售貸款，要擴增武器彈藥儲備，要延長義務役期，要改革後備體制，要建構國土防衛部隊，要強固社會韌性等等，不一而足。

上述外國政府及友人的建議，即使台灣照單全收，也需要好幾年的不懈努力，方能期待國防戰力有意義的實質進展。僅以兵役役期延長至1年為例，民國94年出生的役男，如果高中畢業繼續升學，待民國116年大學畢業開始徵召入營服役，就已經是國際社會與國內專家一再提醒台海戰爭風險的2027年了。

下屆總統在2024至2028年的任期中，將會跨越2027年中共總書記習近平第3任期結束、人民解放軍建軍百年、中共軍備全面武力犯台能力等多項關卡。然而短短的數年之內，我們未必能建立足以應對戰爭的實力。

台灣社會在823炮戰之後，已經有64年未經戰火，人民過去從好萊塢電影所獲得對於戰爭的印象，雖然在烏克蘭的斷垣殘壁與家破人亡的新聞畫面中，得到了更為真實鮮明的警惕，但是仍然懷抱避免戰爭，維持和平的高度期待心理。

美國在期中選舉之後，相對主動地尋求美中雙邊關係降溫，多項雙邊高層會晤開始恢復；世界多國領袖也藉由G20的機會，與習近平舉行雙邊會晤，給予2020年末的整體國際社會營造了短期和緩的形勢。

拜登總統在「拜習峰會」後曾言，不認為中共會在短期內對台動武，國安會印太事務協調官坎貝爾也稱，中美競爭在短中期之內應可緩和。我們也應把握機會，與世界強權相向而行，盡力降低台海戰爭風險，將兩岸「對話取代對抗，交流取代交惡」視為爭取台海和平與穩定的必要途

統獨還很遠，和戰在眼前，爭取時間，堅忍圖存，我們必須做出對自己最有利的選擇。

（作者為淡江大學戰略研究 所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）