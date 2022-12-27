蔡英文在記者會上宣示「兵役延長」，背景因素之一是俄烏戰爭的啟示，作法不是強化「主戰部隊」的募兵，而是增加「後備部隊」徵兵的年限。這表示，在美國的要求與壓力下，她決定順從美國，以烏克蘭為師，用本土作戰思維來因應兩岸可能的衝突。

「兵役延長」一旦落實，它只是個起步，台灣未來必須還要付出更多的代價繼續增購武器，也讓台灣成為美國的軍火庫。美國與澤倫斯基聯手決定了烏克蘭的命運，美國與蔡英文也正在聯手譜寫未來的台海戰爭序曲。烏克蘭的命運極有可能在台灣本土上演。

「備戰才能避戰」是一種似是而非的思維，並不適用於每個國家。要備多少軍備，徵募多少兵力，才能達到「避戰」的效果？國際關係上「安全困境」的論述就在提醒世人，一方增加軍力以確保安全，但是會激發對手也提升軍力，結果是互不信任增高，變得更不安全。

「備戰」比的是國防預算、GDP、可動員的兵力、戰爭意志。兩岸目前國防預算差了近17倍，大陸精神戰力應不輸台灣。如果台灣確定要用「備戰」的思維，那麼未來國防預算必須大幅提升，「延長兵役」為1年絕對不夠。學習以色列，國防預算提高到GDP的5.2%，而且全民男女皆兵，才能勉強算是「以備戰來避戰」的作法。

還有人天真地呼應美國提出的「刺蝟」或「豪豬」戰略，依託城市防禦形態就可以遏制對手的攻擊。烏克蘭在《明斯克協議》的協助下，爭取到「備戰」的時間，在北約國家的協助下，開始練兵備戰，讓自己成為「刺蝟／豪豬」。但是一場俄烏戰爭下來，烏克蘭軍人與平民的死亡已經分別超過10萬人，喪失了全國20%的精華領土，人均GDP跌到2500美元以下，流向外國的難民已經超過千萬人，國內流離失所者也有500萬人。

俄羅斯在安全受到威脅下，才不管烏克蘭的「刺蝟／豪豬」，炮火直飛過去。美國不允許烏克蘭對俄羅斯本土攻擊，也不為烏克蘭出兵，這兩點也注定了「刺蝟／豪豬」的悲慘命運。兩岸牽涉到主權領土問題，一旦發生戰爭，美國也同樣不會允許台灣對大陸本土源頭攻擊，也不會為台灣出兵，美國為台灣所設計的本土城市防禦作戰的「刺蝟／豪豬」戰術只會造成兩個可能的結果，一是如同烏克蘭以災難進行，一是北京的速戰速決奏效。

台灣人民很不幸，有一個以美國馬首是瞻，不在乎台灣命運的總統；有個唯唯諾諾，看到美國就只會點頭遵命的政黨。兩岸關係是台灣的生死大事，但是在面對這種生死大事，卻沒完整的戰略、解決難題的思維，只會用「延長兵役、增加軍備、依靠美國」等陳舊方法來因應，拱手將台灣的未來交給美國來操盤。

兩岸關係有內戰的特殊性，兩岸軍事實力差距也是事實，美國不會為台灣出兵也可預期。放下戰爭的思維吧！用創造兩岸和平來確保台灣安全才是唯一的思路。台灣方面主動提出和平方案，尋求與北京政治對話，以解決兩岸政治難題，才是對台灣最有利的和平方程式。

（作者為孫文學校總校長）