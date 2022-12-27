一項由美國大學教授針對台灣安全進行的長期民調發現，在俄羅斯發動入侵烏克蘭的戰爭後，美國等西方國家援烏的方式令台灣民眾對國際現實更加清醒，大多數受訪者認為萬一大陸攻台，美國只會提供武器而不會出兵協防。

美國杜克大學教授牛銘實主持的團隊從2002年開始進行《台灣國安研究》調查，牛教授在今年12月9日至14日進行的最新調查，1500個有效樣本被問到，「如果因為台灣宣布獨立，大陸攻打台灣」，美國將如何因應？結果選擇「只提供武器」者最多（44.4%），其次為「出兵援助」（19.3%）；而「若台灣維持現狀，不宣布獨立，但大陸攻台」，答案中還是以「只提供武器」占最大比例（34.7%），但認為美國可能「出兵援助」者明顯增加（33.8%）。

值得特別注意的是，《台灣國安研究》前一次在2020年10月的調查，當時顯示若台灣不宣布獨立，大陸攻台，認為美國會出兵協防的比例高達67.2%。俄烏之戰讓這個比例下降了幾近一半，顯示台灣民眾對國際現實的更加清醒。

「現實」兩字，如強為說文解字，就是「現在的事實（或實力）」，而實力，比的就是大小強弱。

1895年，大清雖大、日本雖小，但日本強、大清弱，所以甲午之戰決定了台灣被割讓給日本的命運。

1945年，中國勝、日本敗，台灣光復重歸中國。旋即國共內戰，國輸共贏，1949年中共在大陸建立新政權，國府退守台灣，形成兩岸分治。自此以後，台灣的處境或台灣的自主與選擇經歷了三個階段。

自1949至1978年，是第一階段。這個階段的國際大形勢是冷戰，美蘇兩大陣營對抗，中國的小形勢是兩岸對峙，其時也，美國從意識形態及西太地緣戰略角度支持台灣對抗大陸，但美國首要敵人是蘇聯；老蔣猶有二戰餘威，台灣有一定自主性，且台方無論經濟或軍事實力均優於陸方。

當時北京通過密使曹聚仁等穿梭兩岸，當時中方提出相當優渥之條件，惜兩蔣囿於強烈反共情結未予接受，當然美方也可能不會支持，但如以美方後來尋求拉攏中國聯合對付蘇聯之戰略，兩岸當局如能洞察此等形勢，聯手與美方進行交換亦未嘗沒有可能，這一切當然都只是事後諸葛亮了。但無論如何，這應是台灣最有自主能力的一次機會。

1979年中美建交進入第二階段，中美雙方都是為了建交而建交，所以才有「三公報」對台灣問題的模糊妥協處理。由於中美綜合實力美勝於中，台灣問題基本由美國掌控。然而隨著3、40年中國大陸的強勢崛起，終於導致了小兩岸（台海）及大兩岸（西太平洋）的雙雙失衡，整個形勢的發展演變或可以2012年的中共十八大做一分界。

2012年習近平上台之後是第三階段，這10年來，中美運勢，中升美降；兩岸運勢，陸升台降，這樣的形勢及趨勢若繼續發展下去，長期以來一向由美國說了算、由美國掌控的局面，將會像鐘擺一樣，迅速地由美國擺向北京，台灣的自主與選擇也將進一步下降縮窄，《台灣國安研究》調查的數據，折射的正是此等現象的變化。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）