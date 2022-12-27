蔡總統27日召開國安會議後，宣布義務役從現在的4個月恢復回1年的方案，這證明過去蔡政府的兩岸政策都是在騙，而一如過去，蔡英文總是把代價留給後人。

自蔡政府上台以來，持續操作「抗中保台」，「辣台妹」成為其驕傲的封號；但蔡政府從來不誠實告訴民眾，搞抗中保台不是「請客吃飯」那麼輕鬆，絕對是要付出代價的。

許多「天然獨」的年輕人，曾是最支持蔡政府的一群人，綠營藉著公開、私下、甚至耳語，向大眾散播的是：中共不敢打台灣，台灣有美國支持，必要時美國會為台灣出兵。因此，許多人坐在家中、打著鍵盤宣揚抗中保台，以為這是無本生意，不必付出任何代價。

但現在要面對現實了，兵役延長到1年，倒楣一點的還可能被送上戰場。其實，8月裴洛西訪台引發中共環島軍演後，那些原本喊打喊殺的反中年輕人才開始聞到戰爭的煙硝味，態度已有變，役期延長則更代表兩岸緊張進入另一個階段了。

蔡政府無能處理好兩岸關係，只一味以強硬抗中姿態獲取國內政治利益，讓兩岸關係滑向深淵；在中美競爭中更完全倒向美國，對表面挺台、實則有意無意把台灣推向深淵的美國百依百順，結果就是讓台海成為「最危險的火藥庫」。

兩岸要和平、不要戰爭，是全民共識；要保有自主性又維持住和平，並非難事，馬政府時期其實就做到了。台灣要為蔡政府錯誤的兩岸政策付出的代價將不僅是兵役延長而已，持續增加的軍購會吃掉越來越多的預算。

更重要的是，如果政客缺乏智慧，不從兩岸對話著手，買再多武器、役期再延長，都不能保障兩岸和平與台灣安全。