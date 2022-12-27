蔡總統27日難得親自召開記者會，為的是向全民宣布，從113年起，94年以後出生的役男，義務役役期由4個月改為1年，並配合調薪。蔡總統宣稱此事她沒有受到美方的壓力。但事實上，美方各層級的區域安全專家們在評估兩岸軍事衝突後都強烈建議台灣延長役期，不過，不是1年，而是「至少1年」。1年的役期其實提升台灣戰力的效果很有限，未來應再逐步延長，至少應到1年半。

蔡總統宣布的「強化全民國防兵力結構調整方案」有三大重點，包括：明確防衛任務，將兵力結構區分為主戰部隊、守備部隊、民防系統、後備系統等四大區塊；導入美軍等最新模組化訓練模式；大幅調升義務役薪資。

在兵力結構方面，蔡政府並沒有記取陳水扁政府後期與馬政府全程採用1年制兵役，結果造成毫無戰力的教訓，如今照樣採1年制兵役，所以才編成了不可從事「高強度戰」的守備部隊。而未趁此次機會，補救過去3次精簡案「先射箭後畫靶」式的裁減與募兵的不足，更是可惜。

此次俄羅斯在烏克蘭地面作戰不如預期，與合成營擔當主力有關。俄羅斯雖然減少指揮層級和優化進攻部隊的結構，也適應了現代戰爭快速機動的需求，但在全面戰爭時期這些不是優點反而是缺點。因為全面戰爭從來都是看戰線，因此戰線的穩固，要比某一個火力點突進更重要。現在改成合成營後是根本就沒有穩固的戰線，因為你手裡就沒有兵力，到處都是漏洞與薄弱點。

近年來我軍因為募兵不足，也朝向合成營改革，將來也將因人力不足，造成處處都是漏洞、突破口，一旦戰爭，將使主戰兵力快速瓦解。所以未來這些1年役期的部隊絕非僅能擔任守備部隊，他們如能與主戰部隊的合成營妥善搭配，也能發揮作戰效益。

美國建議台灣採行所謂的「不對稱作戰」，其實是個幌子。當年美國針對《華沙公約》的「裝甲洪流」實施的「空地作戰」，因蘇聯瓦解後失效，遂新創戰略，先利用俄羅斯鄰近國家刻意發起誘俄入侵，

然後在美國與北約各國大量軍援下，支持該國執行「抵抗行動」，旨在遲滯、阻撓俄軍進展，為美國爭取拖垮俄羅斯的時間。

美國見烏克蘭的「抵抗行動」相當有效，遂起意在亞太由台灣扮演烏克蘭，在美國支持下刻意刺激、挑釁大陸攻台，改由台灣執行「抵抗行動」，運用特戰、游擊、破壞、狙擊，遲滯解放軍進展，為美國爭取拖垮或是肢解中國大陸的時間。甚至不求台灣獲勝，只求時間拖得越長越好，相對的台灣人付出人命與財產的代價就越高。

蔡政府國安高層早期無人能洞悉美國戰略的陰謀，很快地就在美國的恐嚇下變成美國的提線木偶。難怪連續幾年的蒙特瑞會議，在美國控制軍售內容與全面主導我國軍事戰略下，我方只能唯命是從，沒有任何辯駁意見。從美國的「不對稱作戰」從來沒提過台灣怎麼因應封鎖，當海線中斷，油、氣、糧、彈全無的困局下，台灣如何施展抵抗行動就可知，國安團隊應該重視台灣的國安自主性，不應全由美國主導。

（作者為海軍退役中將）